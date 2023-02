Vụ hai mẹ con bị sát hại dã man trên giường: Đã xác định được danh tính kẻ thủ ác

Liên quan đến vụ việc 2 mẹ con tử vong trên giường với nhiều vết máu, chiều 23/2, Công an huyện Phú Xuyên cho biết đang phối hợp với các đơn vị chức năng Công an TP Hà Nội khẩn trương điều tra vụ việc.

Nạn nhân được xác định là cụ Đ.T.L. (90 tuổi) và con là bà P.T.T. (58 tuổi) trú tại xã Minh Tân, huyện Phú Xuyên.

Trước đó, trưa 23/2, người dân phát hiện 2 mẹ con tử vong trên giường. Tại hiện trường, các nạn nhân bị sát hại dã man, xung quanh có nhiều vết máu.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự và Công an huyện Phú Xuyên đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, cùng với các đơn vị chức năng khám nghiệm, điều tra, truy bắt hung thủ gây án.

Theo lãnh đạo UBND xã Minh Tân, 2 mẹ con sống nương tựa vào nhau.

Trao đổi với báo chí, lãnh đạo Công an huyện Phú Xuyên cho biết, Cơ quan CSĐT đã xác định danh tính nghi can gây ra án mạng trên và đang tiến hành truy bắt. “Nghi can trong vụ án là đối tượng sống tại địa phương. Sau khi gây án, đối tượng này đã bỏ trốn. Hiện cơ quan công an đang truy bắt”, vị đại diện cho hay.

