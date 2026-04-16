Chủ tịch tỉnh Nghệ An tặng bằng khen cho học sinh dũng cảm cứu 2 người đuối nước

Sáng 16/4, tại Trường Trung học Phổ thông Nghi Lộc 3, phường Vinh Lộc, tỉnh Nghệ An tổ chức lễ "Tuyên dương học sinh có hành động dũng cảm cứu người đuối".

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An Nguyễn Văn Khoa đã thừa ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải trao tặng bằng khen cho em Võ Hoàng Thành, học sinh lớp 10 D4 đã có hành động dũng cảm cứu người đuối nước ngày 10/4/2026 tại biển Cửa Lò, Nghệ An.

Ông Nguyễn Trọng Hoàn - Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An đọc quyết định trao bằng khen cho học sinh Võ Hoàng Thành đã kịp thời dũng cảm cứu người trong tình huống khẩn cấp.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Khoa - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An thừa ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An trao bằng khen cho em Võ Hoàng Thành vì có hành động kịp thời, cứu được 2 người bị đuối nước ở biển Cửa Lò. Ảnh: Quốc Huy

"Làm người phải có lòng trắc ẩn, tình yêu thương người"

Tại buổi lễ, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Khoa - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An chia sẻ, hôm nay được sự ủy quyền Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An, chúng tôi ghi nhận hành động dũng cảm, hành động phi thường giữa cuộc sống đời thường mà em Võ Hoàng Thành đã làm được - một nghĩa cử cao đẹp, cứu sống người trong lúc gặp nguy hiểm nhất.

"Từ tình yêu thương, sự dũng cảm, biến thành hành động quyết đoán của em Võ Hoàng Thành cứu người đuối nước. Cá nhân tôi rất cảm kích trước tấm gương dũng cảm của em Thành. Đây là hành động đẹp, cần lan toả, tự hào về cá nhân và ngôi trường của hàng ngàn học sinh đang theo học.

Chúng ta sẽ viết tiếp, viết tiếp thêm những tấm gương dũng cảm, nhiều tấm gương sáng. Hành động đẹp này sẽ là hành trang mang theo giá trị suốt cả cuộc đời của mỗi con người" - Tiến sĩ Nguyễn Văn Khoa nhấn mạnh và đầy tự hào tại buổi lễ.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Khoa - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An. Ảnh: Quốc Huy

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An còn khẳng định rằng, hành động của em Thành là đầy bản lĩnh, giàu nghị lực về tình yêu thương con người với người mà không phải ai cũng kịp thời hành động.

Để lan tỏa thêm hành động của em Võ Hoàng Thành, nhà trường tiếp tục nêu cao các hoạt động trong học tập, lao động của các học sinh. Ngoài dạy chữ, còn dạy làm người phải có lòng trắc ẩn, tình yêu thương người, yêu gia đình và cộng đồng. Đó là phải cống hiến, xông pha và để lại cho đời. Đây là nền móng, giá trị cốt lõi cho hành trang của nhiều em học sinh sau khi rời ghế nhà trường.

"Cảm ơn gia đình chị Trần Thị Hương đã sinh ra người con Võ Hoàng Thành có hành động dũng cảm, lan tỏa hành động đẹp. Qua hành động trên được mọi người ngợi ca, đánh giá cao. Mong cháu tiếp tục rèn luyện, học tập tốt và sau này sẽ thành công hơn nữa" - Tiến sĩ Nguyễn Văn Khoa gửi lời chúc tốt đẹp đến gia đình em Võ Hoàng Thành.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An cùng Ban giám hiệu nhà trường, khách mời cùng chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Quốc Huy

Cô Phạm Thị Tuyết Mai - Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Nghi Lộc 3, trong mấy ngày qua, nhà trường liên tiếp nhận được sự quan tâm, chia sẻ hành động dũng cảm cứu người của em Võ Hoàng Thành. Nhà trường cảm ơn sâu sắc, trước sự tri ân chân thành các cấp, các ngành và đặc biệt là lãnh đạo tỉnh Nghệ An cùng Sở Giáo dục và Đào tạo đã kịp thời ghi nhận hành động dũng cảm cứu người đã nêu trên.

Kịp thời cứu sống 2 người đuối nước trên biển Như đã thông tin, vào vào khoảng 16 giờ 20 phút ngày 10/4/2026, tại khu vực đảo Lan Châu – Cửa Lò, một sự việc nguy cấp đã xảy ra khi có 3 người bị đuối nước giữa vùng biển, với dòng chảy mạnh và xoáy nguy hiểm. Trong tình huống sinh tử ấy, em Võ Hoàng Thành – học sinh lớp 10D4, Trường Trung học Phổ thông Nghi Lộc 3 đã không chần chừ. Em nhanh chóng mượn phao cứu sinh của một người đang tắm gần đó và dũng cảm lao mình ra vùng nước xoáy để cứu người. Bằng tất cả sự can đảm và quyết tâm, em đã cứu được 2 người và đưa vào bờ an toàn. Tuy nhiên, do kiệt sức và dòng nước chảy quá mạnh, em không thể tiếp cận được người thứ 3. Nạn nhân này đã không qua khỏi, để lại niềm tiếc thương sâu sắc. Ngay sau khi đưa được 2 nạn nhân vào bờ, em Thành đã bình tĩnh tiến hành sơ cứu ban đầu, góp phần quan trọng trong việc giữ lại sự sống cho các nạn nhân trước khi được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tác giả: Trần Quốc Huy

Nguồn tin: congdankhuyenhoc.vn