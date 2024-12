Đá lở rơi trúng nhà dân, 5 trẻ em và 2 người lớn thiệt mạng

Your browser does not support the video tag.

Đoạn clip ghi lại cho thấy một phần bức tường bao quanh ngôi đền Namachivayar ở quận Tiruvannamalai, bang Tamil Nadu, Ấn Độ, bất ngờ đổ sập sau trận mưa lớn vào ngày 1/12, trong khi những người dân địa phương đứng gần đó .

Một phần của bức tường được cho là đã rơi xuống các khu dân cư nằm ở phía dưới đồi. Các báo cáo địa phương cho biết một tảng đá lớn từ trên đồi cũng đổ xuống, đè trúng một nhà dân.

Vụ lở đất khiến bức tường rơi xuống khu dân cư.

Gia đình bảy người đang ở trong nhà đã tử vong. Các nạn nhân được xác định là Rajkumar (32 tuổi), vợ anh ta là Meena (27 tuổi), các con của họ là Gowtham (8 tuổi) và Viniya (5 tuổi), cùng với những người thân là Ramya (7 tuổi), Vinodhini (16 tuổi) và Maha (7 tuổi).

Người dân địa phương bày tỏ sự đau buồn trước những người tử vong do thảm họa gây ra.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: The News Minute

Một viên chức hành chính địa phương, D Baskara Pandian, cho biết: "Mặc dù mưa đã ngớt, nhưng vẫn có khả năng đá lớn sẽ đổ xuống do mưa trước đó.

Chúng tôi đã sơ tán từ 50 đến 80 người khỏi địa phương. Ba ngôi nhà bị hư hại hoàn toàn trong trận lở đất và một số ngôi nhà bị hư hại một phần".

Bộ trưởng Chính quyền Tamil Nadu MK Stalin đã gửi lời chia buồn tới các gia đình có người thân thiệt mạng và tuyên bố hỗ trợ tài chính 500.000 Rupee cho mỗi gia đình.

Tác giả: Hải Vân

Nguồn tin: nguoiduatin.vn