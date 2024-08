VIDEO: Tảng đá lớn rơi từ trên núi xuống đè tử vong người lái máy xúc

Vào khoảng 10 giờ 30 phút ngày 8-8, ông Lù Văn Hòa, 36 tuổi, trú tỉnh Điện Biên, lái máy xúc di chuyển trên đường đến mỏ đá Thanh Bình, xã Lê Lợi, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu, thì bất ngờ bị khối đá lớn nặng hàng chục tấn lăn từ trên núi xuống đè tử vong.

Clip tảng đá lớn lăn từ trên cao xuống sượt qua người đi xe máy nhưng đè tử vong người lái máy xúc. Nguồn: Facebook

Tại hiện trường, nạn nhân tử vong nằm mắc kẹt trong cabin máy máy xúc. Dọc đoạn đường quốc lộ 12 có nhiều tảng đá lớn nhỏ nằm trên mặt đường khiến giao thông ùn tắc.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng của huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu đã có mặt tìm cách tiếp cận hiện trường, đưa được nạn nhân ra khỏi máy xúc.

Hiện trường xảy ra vụ việc. Ảnh: Facebook

Thời điểm xảy ra vụ tảng đá lớn rơi từ trên cao xuống, có một người đi xe máy trên quốc lộ 12 may mắn thoát nạn trong gang tấc.

Được biết, những ngày qua trên địa bàn tỉnh Lai Châu có mưa và mưa lớn kéo dài, xuất hiện nguy cơ sạt lở đất đá, người dân cần chú ý cẩn trọng khi tham gia giao thông qua vùng đồi núi.

