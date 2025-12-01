Dân mạng thả tim rần rần trước thông điệp "bắt trend" của fanpage công an xã

Nhiều status hàng chục nghìn like

Thời gian gần đây, fanpage của Công an xã Diễn Châu, tỉnh Nghệ An trên nền tảng Facebook nhận được sự quan tâm nhiều từ cư dân mạng. Thay vì những bài tuyên truyền pháp luật khô cứng bằng văn bản thì trên fanpage Công an xã Diễn Châu có những bài viết được dẫn dắt mang thân thiện, tinh tế, thu hút được giới trẻ chú ý. Những bài viết vừa nghiêm, vừa duyên, vừa đáng yêu, khiến cư dân mạng phải thả tim rần rần.

Bài viết: "Con cái là tài sản quý giá nhất của bậc làm cha, làm mẹ! Phụ huynh nào chẳng thương con mình, 23h đêm rồi, còn tài sản nào chưa về nhà thì phụ huynh gọi các cháu về đi thôi! Trường hợp nào cần Công an xã gọi giúp xin hãy liên hệ với chúng tôi" trên fanpage Công an xã Diễn Châu đã nhận được hơn 20.000 lượt like, gần 800 bình luận và hàng trăm lượt chia sẻ.

Nhiều bài viết của Công an xã Diễn Châu thu hút hơn 20.000 lượt cảm xúc, hàng trăm lượt tương tác, chia sẻ.

Dưới bài viết có nhiều người dân để lại những bình luận tương tác mang tính tích cực như tài khoản có nickname Thucanh Tran: Em ko ở Diễn Châu, cũng không biết Diễn Châu ở đâu, cơ mà các chú câu like thế này em lại phải follow. Hay như bạn Hạnh Chi: Đồng chí nào phụ trách page này công nhận viết bài tuyên truyền rất dễ đi vào lòng người.

Với thông điệp ngắn gọn, dễ hiểu bài viết: "Công an xã xin gửi một thông điệp nét căng! Cha mẹ để mắt, nhà trường để tâm, công an xã để ý! Ba lực lượng hùng hậu phối hợp thì khối học sinh xã mình tương lai xán lạn, tiền đồ như gấm", cũng thu hút hơn 11.000 lượt like, gần 500 lượt bình luật và hàng trăm lượt chia sẻ.

Dưới bài viết, nhiều cư dân mạng để lại bình luận đồng tình với cách tuyên truyền ngắn gọn, hài hước nhưng không kém phần thấm thía này. Tài khoản Dạy Lái Toàn Nguyễn bình luận: Xem nhiều cap của trang này, bác chủ tus nói rất đúng và rất thấm, còn hài nữa. Đưa thông điệp dư này mà các bác phụ huynh còn không thấm nữa thì cũng hết cách. Tài khoản Võ Mai Lê: Chủ tus lên bài vừa hài hước vừa tình vừa lý Nói chung thích đọc tus trang ni".

Bài viết trên fanpage của Công an xã Diễn Châu nhận được nhiều tương tác của người dùng mạng xã hội.

Theo các số liệu thống kê, tính đến hết tháng 11, sau 5 tháng hoạt động, trang Fanpage Công an xã Diễn Châu có gần 27.000 lượt thích và đăng ký theo dõi với hơn 13 triệu lượt xem, tương tác. Đây là con số khá ấn tượng đối với một trang Fanpage công an cấp xã tại Nghệ An.

Trao đổi với Người Đưa Tin, Thiếu tá Hoàng Thanh Hải cho biết, bám sát sự chủ đạo của lãnh đạo công an tỉnh và các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Nghệ An, trong thời gian qua, Công an xã Diễn Châu đã xây dựng nhiều kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật theo hướng bài bản – đa dạng – linh hoạt phù hợp với tình hình địa bàn, từng đối tượng bằng nhiều hình thức khác nhau. Đơn vị đã sử dụng các ứng dụng mạng xã hội như Facebook, Zalo... giúp người dân tiếp cận thông tin pháp luật mọi lúc, mọi nơi. Nội dung được số hóa bằng nhiều hình thức như clip ngắn, bài viết ngắn gọn, dễ hiểu, theo phương châm "ngắn - đúng - dễ nhớ - dễ làm theo"

Công an xã Diễn Châu đã thành lập tổ quản trị riêng gồm các cán bộ có kỹ năng công nghệ, khả năng tổng hợp thông tin và hiểu biết truyền thông để quản lý fanpage. Bên cạnh phụ trách nội dung tuyên truyền, tổ quản trị sẽ phân công lịch trực trang 24/24h, kịp thời tiếp nhận thông tin, giải đáp thắc mắc và tư vấn pháp luật cho người dân.

Cầu nối quan trọng giữa lực lượng công an và nhân dân

Fanpage ra đời với mục tiêu vừa phổ biến kiến thức pháp luật, vừa nâng cao ý thức phòng ngừa trong cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ. Quan trọng hơn, đây còn là cầu nối giữa lực lượng công an và người dân – nơi người dân có thể tương tác, gửi thông tin tố giác tội phạm nhanh chóng và tin cậy.

"Trước khi đăng page thì chúng tôi phải nghiên cứu, ngôn ngữ phù hợp với pháp luật, vừa phù hợp với ngôn ngữ Việt Nam. Đặc biệt, phải nghiên cứu ngôn ngữ phù hợp với giới trẻ. Mỗi bài đăng đều được đồng chí trưởng công an xã trực tiếp kiểm duyệt chặt chẽ cùng phương châm "dân cần - dân hỏi - công an trả lời ngay", Thượng uý Nguyễn Ngọc Hưng, quản trị viên của fanpage cho biết.

Trong ảnh là Tổ quản trị trang Fanpage chịu trách nhiệm về biên soạn nội dung tuyên truyền, tương tác và tư vấn pháp luật đến người dân.

Theo Thiếu tá Hoàng Thanh Hải, sự đổi mới xuất phát từ chính yêu cầu thực tiễn. Nếu tuyên truyền theo cách cũ, dài dòng, khô cứng thì rất khó tiếp cận người dân. Đặc biệt là giới trẻ - nhóm sử dụng mạng xã hội nhiều nhất thì đơn vị đã chủ động thay đổi tư duy tuyên truyền, chuyển từ "tuyên truyền cho dân nghe" sang "dân muốn nghe gì – mình tuyên truyền cái đó". Các nội dung được xây dựng trực quan, sinh động, đúng trọng tâm như hình ảnh dồn nội dung, các mẫu câu chuyện ngắn, các video 10 – 20 giây có sử dụng AI, sử dụng ngôn ngữ gần gũi đời thường, nhưng vẫn đảm bảo tính chuẩn mực và tính pháp lý.

"Fanpage đã trở thành cầu nối quan trọng giữa lực lượng công an với nhân dân, tăng mức độ tin tưởng, gắn kết và chủ động phòng chống tội phạm. Xác định tuyên truyền trên không gian mạng là nhiệm vụ lâu dài và liên tục, Công an xã Diễn Châu sẽ tiếp tục đa dạng hoá nội dung, tăng cường clip ngắn, hình ảnh, câu chuyện thật, tình huống pháp lý cụ thể, dễ hiểu. Nghiên cứu các xu hướng truyền thông mới, ứng dụng AI, công cụ đồ hoạ để nâng cáo chất lượng hình ảnh, đảm bảo tính hấp dẫn nhưng vẫn chuẩn mực của lực lượng công an nhân dân", Thiếu tá Hải nhấn mạnh thêm.

Lãnh đạo Công an xã Diễn Châu cho biết thêm, thời gian tới sẽ tiếp tục tăng cường tương tác hai chiều, lắng nghe phản ánh của người dân, đặc biệt là thanh thiếu niên, để điều chỉnh nội dung phù hợp với nhu cầu thực tế.

Phối hợp với các trường học, tổ chức đoàn thể, các cơ quan báo chí để mở rộng phạm vi tiếp cận. Xây dựng fanpage trở thành "kênh thông tin chuẩn – nhanh – gần dân", góp phần giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn, củng cố hình ảnh người chiến sĩ công an thân thiện – gần dân – trách nhiệm – tận tuỵ.

Tác giả: Hà Thị Hằng

Nguồn tin: nguoiduatin.vn