Samsung Việt Nam lần đầu có lãnh đạo cấp cao người Việt

Đây là cột mốc quan trọng không chỉ đối với Samsung Việt Nam mà còn đối với đội ngũ nhân lực bản địa, khi lần đầu tiên một người Việt Nam tham gia lãnh đạo cấp cao tại pháp nhân sản xuất của tập đoàn. Đồng thời, ông Giang cũng trở thành nhân sự nước sở tại đầu tiên trên toàn hệ thống Samsung Điện tử toàn cầu được giao phụ trách mảng sản xuất điện thoại thông minh.

Ông Nguyễn Hoàng Giang gia nhập Samsung Electronics Việt Nam (SEV) năm 2010, trước khi đảm nhiệm vị trí Giám đốc Bộ phận Sản xuất điện thoại thông minh giai đoạn 2013 - 2014.

Từ năm 2015 đến nay, ông giữ nhiều chức vụ quan trọng tại SEVT, gồm Giám đốc Bộ phận Sản xuất linh kiện và Giám đốc Bộ phận Công nghệ tạo màu sản phẩm. Với nền tảng chuyên môn sâu, khả năng quản trị và tư duy chiến lược, ông được đánh giá đã góp phần nâng chuẩn chất lượng, cải tiến quy trình và tối ưu hiệu suất vận hành của nhà máy.

Ông Nguyễn Hoàng Giang - nhân sự Việt đầu tiên bước vào ban lãnh đạo cấp cao của Samsung.

Theo kế hoạch, ông Giang sẽ tham gia điều hành cả Samsung Electronics Việt Nam (SEV) và SEVT, đồng thời đóng vai trò lớn hơn trong việc quản lý hoạt động sản xuất của tập đoàn tại Việt Nam.

Phát biểu về quyết định bổ nhiệm, ông Na Ki Hong, Tổng giám đốc Samsung Việt Nam, cho biết đây là “cột mốc đặc biệt”, thể hiện sự trưởng thành của lực lượng nhân sự Việt Nam trong hệ thống của Samsung.

“Việc một nhân sự bản địa giữ vị trí Phó tổng giám đốc tại đơn vị sản xuất smartphone trên phạm vi toàn cầu là minh chứng cho năng lực vượt trội của đội ngũ Việt Nam. Samsung sẽ tiếp tục đóng góp vào phát triển kinh tế và bồi dưỡng nhân tài tại Việt Nam”, ông nhấn mạnh.

Theo báo cáo tài chính quý II/2025, SEVT ghi nhận 19.677 tỷ won doanh thu (tương đương 14,47 tỷ USD), tăng 6% so với cùng kỳ; lợi nhuận đạt 1.200 tỷ won (882 triệu USD). SEVT hiện là nhà máy lớn nhất, có doanh thu và lợi nhuận cao nhất của Samsung tại Việt Nam, đồng thời đứng thứ ba toàn cầu, chỉ sau hai nhà máy của Samsung tại Mỹ.

Samsung bắt đầu đặt nền móng tại Việt Nam từ năm 1995 với nhà máy sản xuất tivi đầu tiên. Năm 2008 đánh dấu bước ngoặt quan trọng khi tập đoàn nhận giấy chứng nhận đầu tư cho dự án lớn tại Bắc Ninh với vốn đăng ký 670 triệu USD. 1 năm sau, nhà máy Samsung Electronics Việt Nam (SEV) đi vào hoạt động, mở đầu giai đoạn Việt Nam trở thành cứ điểm sản xuất chiến lược của Samsung.

Từ năm 2010 đến nay, tập đoàn liên tục mở rộng quy mô với hàng loạt dự án tại Bắc Ninh, Thái Nguyên, Hà Nội và TP. HCM. Tính đến cuối năm 2024, tổng vốn đầu tư của Samsung vào Việt Nam đạt 23,2 tỷ USD, đưa tập đoàn trở thành nhà đầu tư FDI lớn nhất tại Việt Nam và là doanh nghiệp đóng góp lớn nhất cho kim ngạch xuất khẩu quốc gia.

Hiện nay, các nhà máy của Samsung tại Việt Nam sản xuất phần lớn điện thoại thông minh xuất khẩu của tập đoàn, đồng thời đảm nhận chế tạo linh kiện, màn hình và nhiều thiết bị điện tử quan trọng. Việc ông Nguyễn Hoàng Giang được giao trọng trách mới được đánh giá là dấu hiệu cho thấy nhân sự Việt Nam đang ngày càng tham gia sâu hơn vào chuỗi quản trị, phù hợp với chiến lược phát triển bền vững của Samsung tại thị trường Việt Nam và trong chuỗi sản xuất toàn cầu.

Tác giả: An Linh

Nguồn tin: vietnamfinance.vn