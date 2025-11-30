Hơn 20 người thiệt mạng vì lật thuyền ở Congo

Theo giới chức Congo, vụ tai nạn lật thuyền chở khách xảy ra đêm 27/11 ở khu vực hồ Mai-Ndombe, Tây Bắc đất nước. Tại thời điểm xảy ra tai nạn, chiếc thuyền gỗ chở hàng chục người, đang di chuyển từ khu vực Kiri về phía Thủ đô Kinshasa. Ngoài ít nhất 20 người được xác định đã thiệt mạng, còn khoảng 10 người mất tích và nhiều khả năng cũng đã tử vong. Nguyên nhân tai nạn chưa được công bố.

Cộng hòa Dân chủ Congo là quốc gia thường xuyên ghi nhận các vụ tai nạn đường thủy thảm khốc khiến nhiều người thiệt mạng và mất tích. Ảnh: Reuters

Cộng hòa Dân chủ Congo là quốc gia thường xuyên ghi nhận các vụ tai nạn đường thủy thảm khốc khiến nhiều người thiệt mạng và mất tích. Đầu tháng này, Congo xác nhận vụ tai nạn lật thuyền khiến ít nhất 64 người mất tích. Đặc biệt, hồi tháng 9 vừa qua, 2 vụ lật thuyền liên tiếp xảy ra chỉ trong ít ngày ở khu vực Tây Bắc Congo, khiến tổng cộng gần 200 người thiệt mạng, trong đó có hàng chục sinh viên.

