Chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 12

Từ ngày 15/12, người đưa nạn nhân tai nạn giao thông đi cấp cứu có thể được hỗ trợ 5 triệu đồng; nạn nhân thương tích trên 81% được hỗ trợ đến 100 triệu đồng tái hòa nhập. Đây là điểm mới trong Nghị định 279/2025 về Quỹ giảm thiểu thiệt hại tai nạn giao thông đường bộ.

Quỹ giảm thiểu thiệt hại tai nạn giao thông đường bộ (Road Accident Damage Reduction Fund- RADRF) được Chính phủ thành lập, do Bộ Công an quản lý. Đây là Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, huy động nguồn lực xã hội hỗ trợ giảm thiểu thiệt hại tai nạn giao thông đường bộ.

Quỹ sẽ tập trung hỗ trợ nạn nhân bị thương do tai nạn giao thông đường bộ; nhân thân của người tử nạn; tổ chức, cá nhân trực tiếp tham gia giúp đỡ, cứu chữa, đưa người bị tai nạn giao thông đường bộ đi cấp cứu và chi cho tuyên truyền.

Mức chi cụ thể sẽ được Bộ trưởng Công an quyết định. Với trường hợp tổ chức, cá nhân trực tiếp tham gia giúp đỡ, cứu chữa, đưa người bị tai nạn giao thông đường bộ đi cấp cứu, căn cứ vào tính chất nghiêm trọng của tai nạn, Quỹ hỗ trợ không quá 10 triệu đồng cho tổ chức/vụ việc và không quá 5 triệu đồng cho cá nhân/vụ việc.

Phạt đến 20 triệu đồng với hành vi bạo lực gia đình

Hiệu lực từ 15/12, Nghị định số 282/2025 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng, chống bạo lực gia đình.

Nghị định quy định phạt tiền 2-5 triệu đồng đối với hành vi đe dọa xâm hại đến sức khỏe, tính mạng thành viên gia đình. Mức 5-10 triệu đồng đối với hành vi đánh đập hoặc cố ý khác xâm hại đến sức khỏe, tính mạng thành viên gia đình nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Mức phạt 10-20 triệu đồng áp dụng với một trong những hành vi: hành hạ, ngược đãi như bắt nhịn ăn, nhịn uống, bắt chịu rét, mặc rách, không cho hoặc hạn chế vệ sinh cá nhân; sử dụng các công cụ, phương tiện hoặc vật dụng khác gây thương tích cho thành viên gia đình nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Ngoài ra, người có hành vi bạo lực gia đình không kịp thời đưa người bị bạo lực gia đình đi cấp cứu, điều trị cũng chịu mức phạt đến 20 triệu đồng. Hình thức xử phạt bổ sung gồm tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm; buộc xin lỗi công khai; buộc chi trả toàn bộ chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với hành vi vi phạm.

Để thú nuôi gây thương tích cho người khác bị phạt đến 3 triệu đồng

Cũng tại Nghị định 282/2025, mức phạt 2-3 triệu áp dụng cho hành vi sử dụng rượu, bia, các chất kích thích gây mất trật tự công cộng; để động vật nuôi gây thương tích hoặc gây thiệt hại tài sản cho tổ chức, cá nhân khác; phun sơn, viết, vẽ, dán, gắn hình ảnh, nội dung lên tường, cột điện hoặc các vị trí khác tại khu vực dân cư, nơi công cộng, khu chung cư.

Mức 3-4 triệu được áp dụng cho hành vi gọi điện thoại đến số điện thoại khẩn cấp 111, 113, 114, 115 hoặc đường dây nóng của cơ quan, tổ chức để quấy rối, đe dọa, xúc phạm; thiết kế, sản xuất, sửa chữa, bảo dưỡng, thử nghiệm tàu bay, động cơ tàu bay, cánh quạt tàu bay và trang bị, thiết bị của tàu bay không người lái không có đủ hồ sơ, tài liệu được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.

Mức 4-6 triệu đồng áp dụng cho hành vi cất giấu trong người, đồ vật hoặc phương tiện giao thông các loại công cụ, phương tiện có khả năng sát thương nhằm gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích; đổ, ném chất thải, chất bẩn, hóa chất, gạch, đất, đá, cát hoặc vật khác vào nhà ở, nơi ở, người, đồ vật, tài sản của người khác, trụ sở cơ quan, tổ chức.

Mức phạt 6-8 triệu đồng áp dụng cho hành vi cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự; sàm sỡ, quấy rối tình dục; khiêu dâm, kích dục ở nơi công cộng; dâm ô đối với người dưới 16 tuổi nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đánh lô, đề bị phạt đến 500.000 đồng

Nghị định 282/2025 quy định mức phạt tiền từ 200.000 đến 500.000 đồng đối với hành vi mua số lô, số đề; một đến hai triệu đồng khi đánh bạc trái phép bằng hình thức như xóc đĩa, tá lả, tổ tôm, tú lơ khơ, tam cúc, 3 cây, tứ sắc, đỏ đen, cờ thế, binh ấn độ 6 lá, binh xập xám 13 lá, tiến lên 13 lá, đá gà, tài xỉu và hình thức khác chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Mức phạt 2-5 triệu với hành vi nhận gửi tiền, cầm đồ, cho vay trái phép tại sòng bạc, nơi đánh bạc khác; bán số lô, số đề, bảng đề, ấn phẩm khác cho việc đánh lô, đề; giúp sức, che giấu việc đánh bạc trái phép; bảo vệ các điểm đánh bạc trái phép.

Tổ chức, cá nhân có thể bị phạt 5-10 triệu đồng nếu rủ rê, lôi kéo, tụ tập người khác để đánh bạc trái phép nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự; dùng nhà, chỗ ở, phương tiện, địa điểm khác của mình hoặc do mình quản lý để chứa chấp việc đánh bạc nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự;

Chủ lô, đề nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự bị phạt 10-20 triệu đồng. Hình phạt bổ sung gồm tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính; buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm.

Phạt đến 180 triệu đồng nếu xây dựng cơ sở gây ô nhiễm nguồn nước

Nghị định số 290/2025, có hiệu lực từ 25/12, quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước. Đối với hành nghề khoan nước dưới đất, mức phạt 20-30 triệu đồng khi thực hiện hành nghề khoan nước dưới đất không đúng quy mô theo quy định.

Đối với việc khoan nước không có giấy phép, mức phạt 10-20 triệu đối với công trình có đường kính ống chống hoặc ống vách đến 110 mm. Mức phạt 30-40 triệu đồng khi kích thức 110 mm đến 250 mm; và 40-60 triệu đồng đối với công trình lớn hơn 250 mm.

Mức phạt 50-60 triệu đồng được áp dụng với hành vi khoan, đào, xây dựng nhà cửa, công trình, vật kiến trúc và các hoạt động khác trong hành lang bảo vệ nguồn nước gây sạt lở bờ sông, suối, kênh, mương.

Mức phạt này cũng áp dụng cho việc mở rộng quy mô bệnh viện, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh truyền nhiễm, nghĩa trang, bãi chôn lấp chất thải, cơ sở sản xuất hóa chất nguy hiểm, cơ sở sản xuất, chế biến có chất thải nguy hại trong phạm vi hành lang bảo vệ nguồn nước.

Mức phạt 150-180 triệu đồng áp dụng đối với xây dựng mới bệnh viện, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh truyền nhiễm, nghĩa trang, bãi chôn lấp chất thải, cơ sở sản xuất hóa chất nguy hiểm, cơ sở sản xuất, chế biến có chất thải nguy hại trong phạm vi hành lang bảo vệ nguồn nước.

Người, tổ chức vi phạm phải phá dỡ công trình, phần công trình xây dựng không có giấy phép hoặc xây dựng không đúng với giấy phép; buộc thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm nguồn nước.

