Xuất hiện điểm sạt lở mới, xã D'Ran di dời khẩn cấp 6 hộ dân

Sáng 1/12, Chủ tịch UBND xã D'Ran (Lâm Đồng) Đinh Việt Dũng cho biết, trên địa bàn xuất hiện một điểm sạt lở mới nên phải di dời khẩn cấp 6 hộ dân.

Cụ thể, điểm sạt lở nằm ở phía Tây sông Đa Nhim, hạ lưu cầu Đơn Dương, thôn 1, xã D'Ran.

Trong đợt ngập lụt cuối tháng 11 vừa qua, khu vực này đã bị khoét sâu, tạo thành hố hở hàm ếch.

1 căn nhà bị sạt lở 1/3 công trình

Sau khi nước rút hoàn toàn, khoảng 9h ngày 1/12, khu vực trên xảy ra sạt lở, trong đó có 1 căn nhà bị sập 1/3 công trình.

Sau khi nhận được tin báo từ người dân, chính quyền địa phương đã bố trí lực lượng, hỗ trợ 6 hộ dân di dời tới vùng an toàn; đồng thời lập hàng rào, cắm biển cảnh báo để người dân không tiếp cận vùng sạt lở.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười yêu cầu xã D’Ran theo dõi chặt chẽ diễn tiến khu vực sạt lở; có phương án bảo đảm an toàn cho người dân. Đối với trường hợp nhà bị hư hỏng, địa phương cần đánh giá, chủ động tham mưu để có phương án hỗ trợ.

