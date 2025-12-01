Philippines cử 1.600 người dự SEA Games 33, mỗi người được nhận ít nhất 11 triệu đồng

Philippines cử 1.600 đại biểu dự SEA Games 33 - Ảnh: One Sports

Chủ tịch PSC Patrick "Pato" Gregorio cho biết 1.600 đại biểu này gồm: vận động viên, huấn luyện viên và các quan chức thể thao Philippines.

Ban đầu PSC phê duyệt cho mỗi đại biểu 18.000 peso. Sau đó họ được hỗ trợ bổ sung thêm 6.000 peso để mọi người có thể thoải mái hơn trong việc chi tiêu khi tham dự SEA Games 33.

Trả lời phỏng vấn báo điện tử Abante (Philippines), Chủ tịch Ủy ban Olympic Philippines Abraham “Bambol” Tolentino tuyên bố: "Đây là phần thưởng cho sự kiên trì của họ. Mỗi niềm vui của các vận động viên và huấn luyện viên chính là chiến thắng của mỗi người dân Philippines. Hãy chờ đợi thành công từ các vận động viên Philippines".

Philippines đang hướng tới mục tiêu vượt qua thành tích trước đó là 58 huy chương vàng, 85 huy chương bạc và 115 huy chương đồng tại SEA Games 32 ở Campuchia.

Các niềm hy vọng vàng của họ là Hidilyn Diaz ở môn cử tạ, Ernest John Obiena (nhảy sào), Nesthy Petecio, Aira Villegas và Eumir Marcial (quyền anh)...

Theo quy định của Chính phủ Philippines, những người giành huy chương vàng tại SEA Games 33 sẽ nhận được 300.000 peso. Những người giành huy chương bạc sẽ nhận được 150.000 peso và những người giành huy chương đồng sẽ nhận được 60.000 peso.

