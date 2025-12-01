'Luật ngầm' trong đường dây mại dâm của cựu tiếp viên hàng không

Hành vi của Đinh Thị Thanh Tuyền (32 tuổi, cựu tiếp viên hàng không) cùng người tình Zhang Lei (40 tuổi) và 5 bị cáo khác được nêu trong cáo trạng, truy tố về tội Môi giới mại dâm theo khoản 2 Điều 328 Bộ luật Hình sự.

Vụ án sẽ được TAND TP HCM đưa ra xét xử trong tháng 12.

Zhang Lei (bìa phải) cùng đồng phạm lúc bị bắt. Ảnh: Nhật Vy

Theo cáo trạng, khoảng tháng 5/2022, Zhang Lei cùng Tuyền (sống chung như vợ chồng) sang nhượng nhà hàng Tài Nguyên Fortuner II trên đường Trần Hưng Đạo (quận 5 cũ) để kinh doanh ăn uống và karaoke. Thời gian đầu, Zhang Lei trực tiếp điều hành, đến tháng 2/2023 Tuyền cùng tham gia quản lý.

Nơi đây có khoảng 200 nữ tiếp viên phục vụ khách ăn uống và hát karaoke. Ông chủ người Trung Quốc ra "luật" chỉ phục vụ khách Trung Quốc, Malaysia, Đài Loan...

Hai người thuê Nguyễn Hữu Chí làm tổng quản lý; Nguyễn Quốc Anh quản lý tiếp viên nữ; Đỗ Xuân Hoàng làm bảo vệ giám sát tiếp viên; Diễm và Liễu quản lý tiếp viên nữ. Ngoài ra, họ thuê Từ Hưng quản lý phục vụ nam; La Thị Diệu và Lê Huỳnh Hiếu Hạnh quản lý nhân viên nữ; Đinh Ngọc Bảo làm phục vụ; Đỗ Thị Hồng Yến làm thu ngân.

Để tăng lượng khách và lợi nhuận, tại các cuộc họp với nhóm quản lý, Zhang Lei và Tuyền thống nhất chủ trương cho phép tiếp viên nữ ra ngoài bán dâm. Khi khách có nhu cầu sẽ thỏa thuận trực tiếp với quản lý tiếp viên nữ (Nguyễn Quốc Anh) để điều nhân viên đi bán dâm, với giá 4 triệu đồng/lần và 7 triệu đồng qua đêm.

Cảnh sát thu gần 22 tỷ đồng trong két nhà ông trùm môi giới mại dâm. Ảnh: Nhật Vy

Ký hiệu và quy trình của dịch vụ 'nhạy cảm'

Hoạt động môi giới mại dâm tại nhà hàng Tài Nguyên Fortuner II diễn ra theo quy trình chặt chẽ. Mỗi ngày, khi tiếp viên nữ đến làm việc, Hoàng sẽ ghi mã số và tên vào sổ, đồng thời hỏi họ "có bán dâm không?". Nếu tiếp viên đồng ý sẽ được ghi tên bằng chữ hoa; còn không thì ghi chữ thường.

Thông tin này được Hoàng báo lại cho Chí, Quốc Anh, Diễm và Liễu. Sau đó, Chí gửi danh sách tiếp viên có và không bán dâm lên nhóm Telegram "1127" của nhà hàng để các quản lý và ông bà chủ nắm tình hình.

Khi khách đến ăn uống và yêu cầu tiếp viên phục vụ, quản lý sẽ báo cho Quốc Anh, sau đó dẫn họ vào phòng cho khách lựa chọn. Các cô gái xếp thành hai hàng, một bên là người có bán dâm, một bên là không bán dâm. Nếu khách có nhu cầu mua dâm, tiếp viên sẽ thông báo lại cho quản lý để theo dõi và sắp xếp.

Tiếp viên ra ngoài bán dâm trước 22h30 phải viết giấy "xin về sớm" trình Chí duyệt, sau đó đưa giấy cho Hoàng để được phép rời nhà hàng. Từ 22h30 đến 24h, tiếp viên muốn ra ngoài phải báo Quốc Anh, khi được đồng ý, người này sẽ thông báo mã số tiếp viên cho Hoàng để giải quyết cho ra ngoài.

Chủ mưu nhận tội, khai hưởng lợi 2,4 tỷ đồng

Tối 17/10/2023, 2 nhóm khách người Trung Quốc đến nhà hàng ăn uống sau đó thỏa thuận với nhân viên và chọn 5 tiếp viên nữ mua dâm qua đêm với giá 7 triệu đồng mỗi người. Đến khuya, các nhóm này được nhân viên nhà hàng đặt khách sạn khu vực gần đó và điều các tiếp viên đến phục vụ.

Trong đêm đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP HCM ập vào nhà hàng và các khách sạn, bắt quả tang 5 nữ nhân viên nhà hàng đang bán dâm cho khách.

Quá trình điều tra, các bị can thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Zhang Lei và Tuyền khai, từ tháng 2/2023 bắt đầu chủ trương cho tiếp viên nữ bán dâm để thu hút khách, qua đó tăng doanh thu nhà hàng, song khẳng định không hưởng tiền từ hoạt động này. Trong thời gian kinh doanh nhà hàng Tài Nguyên Fortuner II, cả hai thu lợi khoảng 2,4 tỷ đồng và đã sử dụng toàn bộ để sửa chữa, trang trí và vận hành cơ sở.

Nguyễn Hữu Chí cho biết bắt đầu làm tại nhà hàng từ ngày 19/10/2023 và chưa nhận lương. Nguyễn Quốc Anh khai làm việc khoảng 6 tháng và đã được trả tổng cộng 66 triệu đồng.

Bị can Hoàng cho rằng chỉ nhận lương từ công ty bảo vệ, không nhận lương hay tiền hoa hồng từ nhà hàng. Còn hai quản lý tiếp viên nữ thì một người khai mới vào làm việc chưa được nhận lương, song được "tip" tổng cộng 10 triệu đồng, người còn lại nhận 2 tháng lương 14 triệu đồng và 16 triệu tiền "tip".

Tác giả: Bình Nguyên

Nguồn tin: vnexpress.net