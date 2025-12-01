Doanh nhân chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng, đầu tư hơn 60 mảnh đất

Viện KSND TP. Hà Nội đã hoàn tất cáo trạng truy tố Hồ Quốc Anh (35 tuổi, trú tại Hà Nội), Thân Văn Thoại (41 tuổi, nguyên Tổng Giám đốc Công ty cổ phần BBA Toàn Cầu – Công ty BBA) cùng 13 bị can khác về hai tội danh: “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”.

Theo nội dung cáo trạng, vào tháng 8/2019, Thân Văn Thoại thành lập Công ty BBA, đăng ký hoạt động trong các lĩnh vực thương mại điện tử, du lịch và tổ chức sự kiện. Cũng trong năm này, Thoại bỏ ra 102 triệu đồng để mua tiền điện tử CashBack Pro (CBP) – một loại tiền kỹ thuật số phát hành ở nước ngoài nhưng không được giao dịch trên bất kỳ sàn thương mại điện tử hợp pháp nào.

Bị can Thân Văn Thoại. (Ảnh: Công an cung cấp)

Từ tháng 9/2021 đến ngày 11/6/2024, Thoại cùng các cộng sự đã lôi kéo nhà đầu tư tham gia, tạo dựng hệ thống nhiều tầng nhánh, thu hút gần 5.300 người đăng ký trong nền tảng Speeding.vip với tổng cộng hơn 185.000 tài khoản. Số tiền họ nhận được từ các nhà đầu tư lên tới hơn 5,6 triệu USDT (tương đương khoảng 130 tỷ đồng).

Cơ quan tố tụng xác định Thân Văn Thoại và đồng phạm đã gây thiệt hại cho 33 bị hại, tổng số tiền bị chiếm đoạt vượt 45 tỷ đồng. Đối với các nạn nhân khác chưa trình báo, cơ quan chức năng kêu gọi tiếp tục liên hệ để giải quyết.

Theo cáo buộc, số tiền chiếm đoạt được, Thoại sử dụng để đầu tư vào bất động sản. Thoại nhờ một người tên Trương Văn Hà tìm mua đất rừng sản xuất tại Hòa Bình để phát triển dự án “Future City”.

Hà có nhiệm vụ liên hệ người dân cần bán đất, tự thương lượng mức giá trong khoảng 35.000–75.000 đồng/m². Sau khi mua được đất, Thoại quyết định ai sẽ được đứng tên trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đồng thời giao Hà làm toàn bộ thủ tục sang tên.

Tổng cộng, Thoại đã chuyển 106 tỷ đồng cho Hà. Trong số này, 70 tỷ đồng được Hà dùng để mua hơn 538.000m² đất rừng sản xuất và thực hiện chuyển nhượng. Phần tiền còn lại, Hà dùng vào việc mua đất khác và chi tiêu cá nhân.

Trong giai đoạn điều tra, cơ quan chức năng đã thu giữ 63 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình (nay thuộc xã Tiền Phong, tỉnh Phú Thọ). Trong đó, 30 sổ đỏ đã mang tên Thân Văn Thoại và một số đồng phạm, còn 33 sổ đang trong quá trình hoàn thiện thủ tục pháp lý.

Cáo trạng cũng cho biết thêm, Thân Văn Thoại phối hợp với Hồ Quốc Anh chiếm đoạt hơn 29 tỷ đồng của 42 bị hại khác thông qua việc kêu gọi họ đầu tư vào BBI Mall – một ứng dụng thương mại điện tử vận hành theo mô hình tiêu dùng tích điểm nhưng hoạt động mang tính chất đa cấp trái phép.

