Ông Jonathan Hạnh Nguyễn trích 6 tỷ đồng từ tiền mừng cưới của con gái ủng hộ đồng bào miền Trung: "Tôi chỉ muốn gửi trọn tấm lòng"

Trong số hơn 25 tỷ đồng được tiếp nhận trong chương trình nghệ thuật Nghĩa tình phương Nam mới đây, ông Jonathan Hạnh Nguyễn – Chủ tịch Tập đoàn Liên Thái Bình Dương gây xúc động mạnh khi quyết định trích 6 tỷ đồng từ tiền mừng đám cưới của con gái để gửi đến bà con vùng lũ miền Trung.

Chương trình nghệ thuật Nghĩa tình phương Nam 2025

Ông Jonathan Hạnh Nguyễn không giấu được sự xúc động khi theo dõi những cảnh quay về thiệt hại mà người dân miền Trung đang gánh chịu: “Những hình ảnh đó khiến mỗi chúng ta đều nghẹn lòng. Tôi chỉ muốn gửi trọn tấm lòng của mình cũng như của bao người Việt Nam đến đồng bào miền Trung đang oằn mình trước bão lũ. Đó chính là nghĩa tình, là truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta.”

Ông Jonathan Hạnh Nguyễn trích 6 tỉ đồng từ tiền mừng đám cưới của con gái để gửi đến bà con vùng lũ

Ông cho biết quyết định ủng hộ một phần ngân sách lễ cưới của con gái Thảo Tiên và Justin Cohen – diễn ra vào ngày 7-12 đến từ sự đồng thuận của gia đình và Hội đồng quản trị, với mong muốn chia sẻ kịp thời cùng những người đang gặp nạn: “Chúng tôi mong muốn đồng hành cùng thành phố, cùng VTV9 và các mạnh thường quân để san sẻ khó khăn, giúp bà con sớm ổn định cuộc sống.”

Khoảnh khắc ông Jonathan Hạnh Nguyễn trao bảng ủng hộ, nhiều người trong khán phòng đã bật đứng dậy. Điều khiến khán giả xúc động không chỉ là con số 6 tỉ đồng, mà là câu chuyện đằng sau nó - một niềm vui riêng trở thành niềm hy vọng chung.

Theo ban tổ chức, tổng số tiền vận động được trong đêm là 25 tỷ 10 triệu đồng. Tất cả số tiền sẽ được chuyển vào Quỹ Tấm lòng Việt của Đài Truyền hình Việt Nam để hỗ trợ cứu trợ khẩn cấp, tái thiết nhà cửa và sinh kế cho bà con vùng lũ.

