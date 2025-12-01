Nam sinh Hải Phòng thắng áp đảo trận thi tuần Olympia

Nguyễn Đức Anh giành nguyệt quế trận thi tuần Olympia năm thứ 26.

Trận thi tuần 1, tháng 2, Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26 chứng kiến 4 thí sinh tranh tài: Nguyễn Thanh Trúc (THPT chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội), Nguyễn Như Ý (THPT Phan Chu Trinh, Đắk Lắk), Nguyễn Đức Minh (THPT Bãi Cháy, Quảng Ninh), Nguyễn Đức Anh (THPT Nam Sách, Hải Phòng).

Trong lượt thi cá nhân của phần thi Khởi động, Đức Anh đã có màn trình diễn hoàn hảo khi đạt tối đa 60 điểm; xếp sau là Đức Minh 40 điểm, Như Ý 10 điểm. Sang lượt thi chung, Đức Anh tiếp tục dẫn đầu với 80 điểm, xếp sau là Đức Minh 40 điểm, Thanh Trúc 10 điểm, Như Ý 5 điểm.

Phần thi Vượt chướng ngại vật là ẩn số gồm 11 chữ cái. Hàng ngang đầu tiên có câu hỏi: “Điền từ còn thiếu trong bản dịch thơ sau: Chim mỏi về rừng tìm chốn ngủ/ Chòm mây trôi nhẹ giữa tầng không/ Cô em xóm núi xay ngô..../ Xay hết, lò than đã rực hồng”. Với đáp là “Tối”, Đức Anh có thêm 10 điểm.

Các thí sinh dự trận thi tuần.

Hàng ngang tiếp theo có câu hỏi điền từ còn thiếu trong bài hát Bầu trời xanh của tác giả Nguyễn Văn Quỳ. Với đáp án là “Bầu trời”, Đức Minh và Đức Anh cùng có thêm 10 điểm.

Ngay sau đó, Như Ý bấm chuông đầu tiên và đưa ra đáp án Kính viễn vọng. Tuy nhiên, đáp án này chưa chính xác.

Hàng ngang tiếp theo có câu hỏi: “Năm 2025, khối thi A01 dùng để xét tuyển đại học bao gồm các môn là Toán, Tiếng Anh và môn học nào nữa?”.

Sau đó, Đức Minh đưa ra đáp án “Thiên văn học” dựa trên các từ gợi ý: Tối, Bầu trời và Vật lý. Đáp án đúng nhờ suy luận chắc chắn đã giúp Đức Minh có thêm 30 điểm, là người chiến thắng trong phần thi Vượt chướng ngại vật.

Kết thúc phần thi, Đức Anh tiếp tục dẫn đầu với 100 điểm, Đức Minh có 80 điểm, thu hẹp khoảng cách với người dẫn đầu. Trong khi đó, Thanh Trúc và Như Ý lần lượt có 10 điểm và 5 điểm.

Đến phần thi Tăng tốc, Đức Anh bứt phá khi trả lời đúng 3/4 câu hỏi với tốc độ nhanh nhất để có thêm 120 điểm, tiếp tục dẫn đầu đoàn leo núi với 220 điểm. Xếp sau là Đức Minh 110 điểm, Thanh Trúc60 điểm, Như Ý 15 điểm.

Khán giả cổ vũ cho các thí sinh.

Trong phần thi Về đích, Đức Anh chọn gói câu hỏi 20-20-30 điểm. Trả lời đúng 2 câu hỏi cuối, Đức Anh có thêm 50 điểm, nâng tổng điểm lên thành 270 sau lượt thi của mình.

Đức Minh cũng lựa chọn gói câu hỏi 20-20-30 điểm trong phần thi Về đích. Không có đáp án chính xác trong cả 3 câu hỏi, Đức Minh bị mất 30 điểm về tay Đức Anh ở câu thứ 2 và về chỗ với 90 điểm.

Thanh Trúc chọn gói câu hỏi 20-20-30 điểm. Hai câu đầu không có đáp án, Thanh Trúc bị mất 40 điểm về tay Đức Minh và Đức Anh. Câu 3, Trúc chọn ngôi sao hi vọng để có thêm 60 điểm và về chỗ với 80 điểm.

Như Ý chọn gói câu hỏi 20-20-20 điểm. Không có đáp án trong 2 câu hỏi đầu, sang câu thứ 3, Như Ý chọn ngôi sao hi vọng để có thêm 40 điểm.

Kết quả chung cuộc, Nguyễn Đức Anh học sinh Trường THPT Nam Sách, Hải Phòng là chủ nhân vòng nguyệt quế với 310 điểm. Xếp thứ hai là Nguyễn Đức Minh 110 điểm. Cùng vị trí thứ ba là Nguyễn Thanh Trúc 80 điểm, Nguyễn Như Ý 55 điểm.

