HLV Tottenham bị sa thải sau 44 ngày 'giông bão'

Kết quả bết bát, phòng thay đồ không được cải thiện, nguy cơ rớt hạng thấy rõ… khiến HLV Igor Tudor rời Tottenham chỉ sau vỏn vẹn 44 ngày.

Tottenham khép lại triều đại ngắn ngủi của HLV Igor Tudor theo cách gần như không thể khác. Nhà cầm quân người Croatia được bổ nhiệm ngày 14/2 với kỳ vọng tạo cú hích tức thì cho đội bóng ở giai đoạn quyết định của mùa giải, nhưng chỉ hơn 1 tháng sau, ông đã phải ra đi khi không mang lại chuyển biến rõ rệt nào.

Tottenham sa thải HLV Igor Tudor hôm 29/3 (giờ địa phương).

Lý do lớn nhất nằm ở thành tích quá nghèo nàn khi 5 trận tại Ngoại hạng Anh dưới thời ông Tudor, Tottenham chỉ giành được đúng 1 điểm.

Ông trở thành HLV thứ hai trong lịch sử đội bóng ở kỷ nguyên Ngoại hạng Anh thua cả 3 trận đầu khi mới nắm quyền, sau Martin Jol vào năm 2004.

Thất bại 0-3 trên sân nhà trước Nottingham Forest hôm 22/3 trở thành cú đánh quyết định, bởi đó không chỉ là một trận thua nữa, mà còn phơi bày rõ sự bế tắc toàn diện của Spurs.

Truyền thông Anh cho biết, lẽ ra Tottenham đã sa thải HLV Tudor ngay sau trận đấu này. Tuy nhiên, ban lãnh đạo đã xử lý tinh tế vì cha của ông vừa mới qua đời.

HLV Tudor được đưa về để khôi phục sự tổ chức, cường độ và tính cạnh tranh cho Tottenham. Nhưng sau 44 ngày, những điều đó gần như không xuất hiện.

Đội bóng không tạo được cảm giác ổn định về chiến thuật, cũng không cho thấy dấu hiệu tích cực về tinh thần thi đấu. HLV Tudor thử nhiều sơ đồ, xoay vòng nhân sự liên tục, song mọi thứ đều không đem lại công thức chiến thắng.

Sự sa sút của Tottenham thực tế còn kéo dài hơn cả quãng thời gian Tudor cầm quân. Đội bóng đã trải qua 13 trận liên tiếp không thắng tại Ngoại hạng Anh, chuỗi tệ nhất của câu lạc bộ kể từ mùa 1934-1935.

Hệ quả là Spurs chỉ còn hơn nhóm cầm đèn đỏ đúng 1 điểm. Với một đội bóng từng đặt mục tiêu cạnh tranh suất châu Âu, việc bị kéo xuống sát cuộc đua trụ hạng là tín hiệu báo động buộc ban lãnh đạo phải hành động sớm.

Lần gần nhất Tottenham xuống hạng là mùa 1976-1977.

Không chỉ tại giải quốc nội, HLV Tudor cũng không cứu được Tottenham ở Champions League. “Gà trống” dừng bước tại vòng 1/8 trước Atletico Madrid với tổng tỉ số 5-7, sau khi thua 2-5 ở lượt đi rồi thắng 3-2 ở lượt về. Kết quả này không phải nguyên nhân duy nhất dẫn tới chia tay, nhưng nó khiến quỹ thời gian và niềm tin dành cho Tudor càng bị thu hẹp.

Một chi tiết khác phản ánh sự bế tắc là cách HLV Tudor nói về đội bóng. Sau trận thua Fulham 1-2, ông công khai nhận xét Tottenham “thiếu hụt ở mọi tuyến”, từ hàng thủ, tuyến giữa đến hàng công, thậm chí còn nhắc thêm cả “tư duy chơi bóng”. Phát biểu ấy cho thấy ông nhìn thấy rất nhiều vấn đề, nhưng lại không thể đưa ra lời giải đủ sức thuyết phục trên sân.

Vấn đề của Tottenham lúc này không chỉ là thay HLV, mà là chạy đua với thời gian. CLB muốn bổ nhiệm người mới trong vài ngày tới để có khoảng 10 ngày chuẩn bị cho trận gặp Sunderland, khi phần lớn cầu thủ trở lại sau đợt FIFA Days.

Trong thời gian chờ đợi bổ nhiệm nhà cầm quân chính thức, ông Bruno Saltor được giao tạm quyền phụ trách các buổi tập của đội tại trung tâm Hotspur Way.

Tác giả: Như Yên

