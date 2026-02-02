Man City bị cầm hòa sau khi dẫn trước Tottenham 2 bàn

Sự thất vọng của các cầu thủ Man City sau khi bị Tottenham cầm chân ở vòng 24 Giải ngoại hạng Anh - Ảnh: REUTERS

Tottenham được xem là đối thủ "kỵ rơ" của HLV Pep Guardiola. Nhưng chuyến hành quân đến London trở nên thuận lợi bất ngờ khi Rayan Cherki sớm ghi bàn đưa Man City vượt lên dẫn 1-0 ở phút 11.

45 phút đầu tiên được xem là "màn dạo chơi" của Man City trên sân Tottenham khi đội khách làm chủ trận đấu. Tottenham có vài thời điểm cầm bóng nhiều hơn nhưng lại không cụ thể hóa sự lấn lướt đó bằng các tình huống nguy hiểm.

Ngược lại, các đợt tấn công của Man City với sự xuất hiện của Antoine Semenyo, Bernando Silva, Rayan Cherki, Erling Haaland... đều luôn tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm.

Man City lại bất ngờ tìm được bàn thắng nhân đôi cách biệt sau sai lầm để mất bóng ở phần sân nhà của hậu vệ Tottenham.

Phút 44, các cầu thủ Man City nỗ lực pressing và cướp bóng thành công. Bernando Silva sau đó thực hiện đường căng ngang cho Semenyo dứt điểm ghi bàn nâng tỉ số lên 2-0.

Với 2 bàn thắng cùng thế trận có phần dễ dàng, nhiều CĐV Man City đều tin tưởng đội nhà sẽ bỏ túi ba điểm.

Trong khi đó, trên khán đài sân Tottenham, nhiều hàng ghế trống bắt đầu xuất hiện cho thấy niềm tin vào đoàn quân của HLV Thomas Frank đã chạm đáy. Nhưng những khán giả sớm rời sân Tottenham hoặc tắt tivi sẽ phải tiếc nuối bởi diễn biến đầy bất ngờ ở hiệp 2.

Bàn thắng của Semenyo không đủ giúp Man City có ba điểm - Ảnh: REUTERS

Sau giờ nghỉ, Tottenham bất ngờ chơi lột xác trong khi Man City chùng xuống một cách khó hiểu. Các cầu thủ chủ nhà bắt đầu tạo ra được sức ép và các cơ hội ăn bàn dần xuất hiện. Và điều gì đến đã phải đến.

Phút 53, Dominic Solanke phá bẫy việt vị thoát xuống nhận đường chuyền của đồng đội rồi dứt điểm ghi bàn rút ngắn tỉ số xuống 1-2.

Điều đáng nói Man City có đến 3 hậu vệ tham gia phòng ngự tình huống này nhưng lại không thể ngăn cản Solanke ghi bàn. Mọi chuyện trở nên kịch tính hơn ở phút 70 khi Solanke ghi bàn bằng cú đánh gót điệu nghệ sau đường tạt bóng của đồng đội, cân bằng tỉ số 2-2 cho Tottenham.

Những phút tiếp theo, Tottenham chơi thăng hoa và liên tiếp tạo ra sóng gió về phía khung thành Man City. Tuy nhiên, các chân sút Tottenham không thể tận dụng thành công, chấp nhận tỉ số hòa 2-2.

Với kết quả này, Man City có trong tay 47 điểm, tạm đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng, kém đội đầu bảng Arsenal 6 điểm.

Tác giả: Hoài Dư

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ