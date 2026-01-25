Cựu quân nhân Nguyễn Văn Toản và gánh nặng bệnh tật

Sau khi xuất ngũ, ông Nguyễn Văn Toản lập gia đình với bà Đỗ Thị Yến (sinh năm 1964), làm nông nghiệp. Hai ông bà có 3 người con. Con gái lớn Nguyễn Thị Thanh Huyền (sinh năm 1987) qua đời năm 2009 do suy tim; con gái thứ hai Nguyễn Thị Hoa Mơ (sinh năm 1989) mất do tai nạn đuối nước khi mới 8 tuổi. Người con út Nguyễn Thành Tuân (sinh năm 1994) hiện làm công nhân, đã lập gia đình nhưng do hoàn cảnh khó khăn nên vẫn ở chung với bố mẹ trong căn nhà xuống cấp, không có tài sản gì đáng giá. Tuổi cao, sức yếu, cuộc sống của vợ chồng ông Toản ngày càng chồng chất khó khăn. Bản thân ông Toản mắc bệnh tiểu đường và cao huyết áp, sức khỏe suy giảm, không còn khả năng lao động nặng. Bà Đỗ Thị Yến hiện mắc bệnh ung thư đại tràng, thường xuyên phải điều trị tại bệnh viện. Chi phí thuốc men, đi lại, sinh hoạt hằng ngày trở thành gánh nặng vượt quá khả năng của gia đình. Vợ chồng ông Toản không có nguồn thu nhập ổn định. Cuộc sống chủ yếu dựa vào sự đùm bọc của người thân và bà con lối xóm, trong khi bệnh tật kéo dài khiến hoàn cảnh ngày một kiệt quệ.

Cựu quân nhân Nguyễn Văn Toản.

Đồng chí Bùi Trọng Bảo, Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh khu Hạ 2, phường Bình Khê cho biết: “Mặc dù hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, sức khỏe yếu, nhưng ông Toản cũng như cả gia đình luôn gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương, sống hòa thuận với cộng đồng. Rất mong nhận được sự quan tâm, chia sẻ của các cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm, bạn đọc gần xa để gia đình ông Toản có thể vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống". Mọi sự giúp đỡ xin gửi về số tài khoản: 8003 2054 05945; Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank); chủ tài khoản: Bùi Trọng Bảo (ghi rõ nội dung ủng hộ cựu quân nhân Nguyễn Văn Toản).

