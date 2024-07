Gia cảnh khó khăn của gia đình cựu quân nhân

Năm 1996, anh Hợp tình nguyện nhập ngũ và được điều về công tác tại Lữ đoàn 242, Quân khu 3. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, anh Hợp kết hôn với chị Dương Thị Lê Tâm, người cùng quê và sinh được hai người con (một gái, một trai). Vợ chồng anh Hợp sống cùng bố mẹ. Tuy nhiên, do hoàn cảnh gia đình khó khăn và những bất hòa trong cuộc sống, vợ chồng anh Hợp đã ly hôn sau khi chung sống 8 năm. Chị Tâm đã rời đi, bỏ lại hai đứa con cho anh Hợp nuôi.

Ông Phạm Công Ngoan.

Do không có việc làm nên ai thuê gì anh Hợp cũng gắng sức làm để có tiền nuôi hai con ăn học và phụng dưỡng bố mẹ già. Ngày 24-4, trong lúc đang làm thuê, anh Hợp không may bị điện giật phải cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh. Mặc dù được các bác sĩ và gia đình hết lòng cứu chữa, chăm sóc, nhưng do sức yếu, sau hơn một ngày điều trị, anh Hợp đã không qua khỏi bỏ lại hai con cho ông bà chăm nuôi.

Gia đình ông Ngoan có hoàn cảnh khó khăn. Ông bà tuổi cao, sức yếu lại mắc thêm các căn bệnh như viêm khớp, tiểu đường, cao huyết áp nên thường xuyên phải dùng thuốc. Hai con của anh Hợp còn nhỏ, đang độ tuổi ăn học chưa giúp gì được cho ông bà. Ông Phạm Quang Linh, Tổ trưởng tổ dân phố 9A, khu 1, phường Hồng Hà, cho biết: “Gia đình ông Ngoan thuộc diện khó khăn của địa phương. Rất mong các tổ chức, cá nhân có tấm lòng hảo tâm hỗ trợ gia đình ông Ngoan vượt qua giai đoạn khó khăn này".

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: Ông Phạm Công Ngoan, ở tổ 9A, khu 1, phường Hồng Hà, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh; số điện thoại: 0376038669; hoặc gửi vào số tài khoản của bà Cao Thị Dung: 107870209246, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam.

Tác giả: CAO THANH ĐÔNG

Nguồn tin: qdnd.vn