Cựu chủ tịch xã và 2 giám đốc bị bắt vì 'rút ruột' đường giao thông

Ngày 8/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa bắt tạm giam Phạm Văn Nhị, cựu chủ tịch xã Lâm Phú, huyện Lang Chánh cũ (nay là xã Văn Phú), cùng Lê Văn Tuấn (Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng và Dịch vụ thương mại Tuấn Hùng); Nguyễn Ngọc Tiến (Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Phú Khang) để điều tra tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Ông Phạm Văn Nhị (áo sơ mi trắng) và hai bị can liên quan bị bắt. Ảnh: Lam Sơn



Nhà chức trách cáo buộc, giai đoạn 2022-2025, UBND xã Lâm Phú được UBND huyện Lang Chánh cũ hỗ trợ 600 triệu đồng để làm một km đường giao thông nông thôn vào bản Cháo Pi – khu vực miền núi còn nhiều khó khăn.

Trong quá trình triển khai, UBND xã Lâm Phú với vai trò chủ đầu tư đã chỉ định Công ty Tuấn Hùng thi công, Công ty Phú Khang tư vấn, giám sát công trình.

Cơ quan điều tra xác định các bị can đã thống nhất chia dự án thành hai gói thầu dưới một tỷ đồng. Tổng giá trị xây dựng theo dự toán được phê duyệt hơn 2,35 tỷ đồng.

Tuy nhiên, thực tế đơn vị thi công chỉ làm khoảng 177 m đường bê tông thuộc một tuyến của gói thầu số 2, trong khi theo thiết kế tuyến này dài 511 m. Các hạng mục còn lại không được thực hiện theo thiết kế và dự toán.

Dù công trình chưa hoàn thành, chưa đủ điều kiện nghiệm thu, nhóm bị can bị cáo buộc lập khống hồ sơ, xác nhận hoàn thành khối lượng thi công để hợp thức thủ tục thanh toán vốn Nhà nước.

Từ các hồ sơ này, chủ đầu tư đã giải ngân cho đơn vị thi công hơn 426 triệu đồng, gây thiệt hại ngân sách.

Theo cơ quan điều tra, sai phạm xảy ra tại công trình giao thông ở vùng miền núi, nơi hạ tầng còn thiếu thốn và các tuyến đường có ý nghĩa lớn với việc đi lại, sinh kế của người dân.

Vụ án cũng cho thấy nhiều bất cập trong quản lý đầu tư xây dựng ở cơ sở, đặc biệt tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, nơi công tác kiểm tra, giám sát còn hạn chế.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa đang mở rộng điều tra, làm rõ trách nhiệm những người liên quan.

Tác giả: Lê Hoàng

Nguồn tin: Báo VnExpress