Bôi nhọ đối thủ để thắng cử khi bầu trưởng thôn, chủ tịch xã nói 'chỉ là việc cá nhân'

Cuộc bỏ phiếu bầu trưởng thôn Hồng Sơn, xã Trường Sơn không được thực hiện công bằng khi xuất hiện việc bịa đặt, bội nhọ, hạ uy tín đối thủ trước bầu cử - Ảnh: T.G.

Ngày 14-4, thông tin từ UBND xã Trường Sơn (Quảng Trị) cho biết ông Hoàng Mạnh Hà, Chủ tịch UBND xã, đã có văn bản báo cáo UBND tỉnh cũng như trả lời công dân về đơn khiếu nại ông Nguyễn Tiến D., Trưởng thôn Hồng Sơn, có hành vi bôi nhọ, hạ uy tín đối thủ, vi phạm Luật Bầu cử trước khi diễn ra cuộc bầu cử chức danh trưởng thôn vào tháng 10-2025.

Quyết định công nhận trưởng thôn không là văn bản hành chính?

Trong văn bản này, UBND xã Trường Sơn đưa ra lập luận rằng trường hợp của ông D. không phải là đối tượng để công dân thực hiện quyền khiếu nại theo quy định pháp luật.

"Hành vi của ông D. không phải là hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước, của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước nên không phải là đối tượng khiếu nại", ông Hà lập luận.

Đồng thời văn bản trả lời của Chủ tịch UBND xã Trường Sơn cũng cho rằng hành vi vi phạm như đơn nêu đã được Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Trường Sơn xem xét, kết luận và xử lý. Cụ thể, ông D. đã nhận hình thức kỷ luật khiển trách vì hành vi vi phạm của mình.

Những người dân đến tham gia bỏ phiếu bầu trưởng thôn Hồng Sơn cuối tháng 10-2025 - Ảnh: T.G.

Khi phóng viên đặt câu hỏi về việc Quyết định công nhận trưởng thôn là một văn bản hành chính do UBND xã ký, thì tại sao công dân lại không có quyền khiếu nại quyết định này, ông Hà cho rằng xã đang làm theo các hướng dẫn hiện hành và đang tiếp tục soạn văn bản trả lời bổ sung cho công dân.

"Đó là cuộc điện thoại cá nhân, tôi không đặt thành vấn đề"

Liên quan đến hành vi ông D. gọi điện cho một số người trong thôn, bịa đặt việc bà H. - là người cùng ứng cử chức trưởng thôn với mình - có quan hệ bất chính với chủ một doanh nghiệp tại địa phương để bôi nhọ, hạ uy tín bà H. trước bầu cử, ông Hà còn đặt ra nghi vấn về việc có sự sắp đặt.

"Đây là một cuộc điện thoại bảo mật mà tôi đang còn có nghi ngờ là có sự sắp đặt. Chứ không thể nào mà cuộc điện thoại gọi cho nhau mà có ghi âm", ông Hà nói.

Trả lời Tuổi Trẻ Online về việc một ứng viên ứng cử chức trưởng thôn nhưng có hành vi bôi nhọ, hạ uy tín đối thủ để thắng cử thì về mặt pháp lý liên quan đến Luật Bầu cử thì có đúng và về mặt đạo đức cán bộ có còn xứng đáng đại diện cho nhân dân, ông Hà thẳng thừng đáp: "Cái đó thì tôi không đặt thành vấn đề. Vì cuộc điện thoại này là cuộc điện thoại của cá nhân, chứ không phải là ra giữa đám đông cử tri để mà bôi nhọ và làm xấu hình ảnh của đối thủ".

Liên quan đến việc này, một luật sư thuộc Đoàn luật sư Quảng Trị cho rằng việc cuộc gọi diễn ra giữa hai cá nhân hay trước đám đông, hay có bị ghi âm hay không thì cũng không làm thay đổi bản chất vi phạm đạo đức và vi phạm quy tắc bầu cử của hành vi.

Theo nguồn tin của Tuổi Trẻ Online, sau khi UBND xã Trường Sơn có văn bản báo cáo, những người liên quan đến vụ bịa đặt, bôi nhọ trước bầu cử đã có đơn phản hồi nêu rõ những điểm bất thường về mặt pháp lý trong nội dung trả lời của Chủ tịch xã Trường Sơn. Trong đó có việc né tránh xử lý hành vi vi phạm Luật Bầu cử.

Sau đó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Hồng Vinh đã yêu cầu UBND xã Trường Sơn chỉ đạo xử lý theo đúng quy định của pháp luật và các quy định khác có liên quan.

Trước đó như Tuổi Trẻ Online đã thông tin, ngay trước cuộc bầu cử trưởng thôn Hồng Sơn (xã Trường Sơn, tỉnh Quảng Trị) được tổ chức cuối tháng 10-2025, ông Nguyễn Tiến D., một trong hai ứng viên, đã tung tin đồn thất thiệt về việc người còn lại cùng tham gia ứng cử có quan hệ bất chính với một chủ doanh nghiệp tại địa phương.

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Trường Sơn sau đó đã vào cuộc và xác định những thông tin người này đưa ra là bịa đặt.

Cơ quan này sau đó đã quyết định kỷ luật ông D. bằng hình thức khiển trách. Nhưng kết quả bầu cử vẫn được Chủ tịch UBND xã phê duyệt.

Tác giả: Quốc Nam

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ