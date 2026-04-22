Chủ tịch xã 37 tuổi ở Thái Nguyên làm thư ký Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường

Ngày 22-4, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức hội nghị công bố quyết định của bộ về công tác cán bộ.

Hội nghị đã công bố quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Chinh, Phó chánh Văn phòng Bộ Nông nghiệp và Môi trường giữ chức Chánh Văn phòng bộ.

Công bố quyết định của Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiếp nhận và bổ nhiệm ông Phạm Hoài Nam, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đại Phúc, tỉnh Thái Nguyên giữ chức Thư ký Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy bộ và lãnh đạo bộ, Thứ trưởng Đặng Ngọc Điệp trao quyết định và chúc mừng tân Chánh Văn phòng bộ và Thư ký Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Giao nhiệm vụ cho ông Chinh, ông Điệp nhấn mạnh Văn phòng bộ là cơ quan tham mưu, tổng hợp, đầu mối điều phối, giúp việc trực tiếp cho lãnh đạo bộ trong chỉ đạo, điều hành.

Trong bối cảnh đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, liêm chính, phục vụ, nhiệm vụ của Văn phòng bộ ngày càng nặng nề, đòi hỏi người đứng đầu phải có tinh thần trách nhiệm cao, năng động, sáng tạo và hiệu quả trong xử lý công việc.

Đồng thời Văn phòng bộ cần tăng cường kết nối với các đơn vị chuyên môn, nắm bắt thông tin đầy đủ, kịp thời, nâng cao chất lượng tham mưu tổng hợp.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Xuân Chinh cho biết đây là vinh dự lớn, đồng thời cũng là trách nhiệm nặng nề, bởi công tác văn phòng đòi hỏi cao về tính chính xác, kịp thời, linh hoạt và hiệu quả.

Ông Chinh khẳng định, trên cương vị mới sẽ tiếp tục học hỏi, rèn luyện, phát huy tinh thần trách nhiệm, tăng cường kết nối giữa các đơn vị, nâng cao chất lượng tham mưu, phục vụ hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo bộ để góp phần vào sự phát triển chung của ngành nông nghiệp và môi trường.

Ông Nguyễn Xuân Chinh, sinh năm 1977, quê quán xã Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh. Có trình độ thạc sĩ quản lý đất đai, cao cấp lý luận chính trị. Ông Chinh có nhiều năm công tác ở huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh cũ và từng giữ các chức Phó trưởng Phòng Công Thương, Giám đốc Ban Quản lý các dự án xây dựng huyện, Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện. Từ tháng 7-2019, ông công tác tại Văn phòng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và giữ các chức vụ Phó trưởng Phòng Tổng hợp; Trưởng Phòng Quản trị và y tế; Phó chánh Văn phòng bộ. Từ tháng 2-2026 đến nay, ông là Phó chánh Văn phòng điều hành Văn phòng Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Ông Phạm Hoài Nam, sinh năm 1989, là tiến sĩ quản lý kinh tế, cao cấp lý luận chính trị. Trong quá trình công tác tại Thái Nguyên, ông Phạm Hoài Nam từng làm chuyên viên rồi Phó trưởng Phòng Quản lý giá và doanh nghiệp thuộc Sở Tài chính tỉnh Thái Nguyên; Phó trưởng phòng, Trưởng Phòng Kinh tế, Văn phòng UBND tỉnh Thái Nguyên; Thư ký Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên; Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đại Phúc, tỉnh Thái Nguyên.

Tác giả: Chí Tuệ

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ