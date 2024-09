Cựu Chủ tịch phường ở Thái Bình giao trái quy định 4.000m2 đất thu hàng tỷ đồng

Viện KSND TP Thái Bình vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Mạnh Thảo (SN 1964, cựu Chủ tịch UBND phường Trần Lãm) và bị can Đỗ Văn Vĩnh (SN 1964, cựu thủ quỹ phường Trần Lãm) về tội “Lạm quyền trong khi thi hành công vụ” theo quy định tại Điều 357 BLHS.

Theo cáo trạng, giai đoạn từ năm 2003 đến năm 2010, bị can Thảo trải qua các chức vụ Phó Chủ tịch UBND phường Trần Lãm, rồi Chủ tịch UBND phường Trần Lãm, sau đó là Bí thư Đảng ủy phường Trần Lãm.

Trong thời gian đương chức, bị can Thảo làm trái chức vụ, quyền hạn khi chỉ đạo và tham gia giao 64 lô đất với tổng diện tích hơn 4.100m2 cho các hộ gia đình, cá nhân.

Diện tích đất gồm 1.445m2 đất màu, hơn 1.061m2 đất ao, 768m2 đất xây dựng và 828m2 đất thủy lợi. Ngoài việc bán đất cho người dân, bị can Thảo còn cho phép chuyển mục đích sử dụng đất sang xây dựng nhà để ở, gây thiệt hại 645 triệu đồng.

Để bán được đất, bị can Thảo chỉ đạo cấp dưới là bị can Vĩnh ra các hiệu sách mua phiếu thu về viết phiếu nhận tiền, qua đó đã thu tiền của 43 hộ gia đình, cá nhân. Những người dân đã mua 44 lô đất, được thể hiện trên 50 phiếu thu với tổng số tiền hơn 2,3 tỷ đồng.

Ngoài hành vi trái pháp luật trên, bị can Thảo với tư cách là Chủ tịch UBND phường Trần Lãm còn cho phép Tổ dân phố 29 cũ (nay là Tổ dân phố 17) thu 146 triệu đồng của hai gia đình, nâng tổng số tiền đã thu trái phép là hơn 2,5 tỷ đồng.

Số tiền này, UBND phường Trần Lãm để ngoài ngân sách, chi dùng vào việc xây dựng cơ sở hạ tầng, mua sắm cho UBND phường Trần Lãm; hỗ trợ các tổ dân phố, nhà trường, trạm y tế... mua sắm trang thiết bị và xây dựng.

Cáo trạng xác định, đây là vụ án có đồng phạm. Bị can Thảo là người khởi xướng, chỉ đạo bị can Vĩnh thực hiện hành vi phạm tội nên bị can Thảo có vai trò chính. Bị can Vĩnh thực hiện theo chỉ đạo của bị can Thảo nên có vai trò đồng phạm.

Được biết, từ tháng 12/1987 đến tháng 12/2022, bị can Thảo công tác tại phường Trần Lãm, TP Thái Bình. Ngày 19/12/2022, Thành ủy Thái Bình đã kỷ luật bị can Thảo bằng hình thức cách chức Đảng ủy viên phường Trần Lãm nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Bị can Vĩnh cũng công tác tại phường Trần Lãm, TP Thái Bình từ tháng 12/1986 đến tháng 6/2024; bị đình chỉ sinh hoạt đảng từ ngày 1/7/2024 và bị tạm đình chỉ nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân phường Trần Lãm khóa X từ ngày 24/6/2024.

Hai bị can Thảo và Vĩnh hiện đang bị tạm giam tại Công an TP Thái Bình.



Tác giả: Nguyễn Hưng

Nguồn tin: cand.com.vn