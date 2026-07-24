Tham dự buổi lễ có đại diện Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) tại Quảng Trị - đơn vị sẽ tiếp nhận, quản lý và vận hành Đài Kiểm soát không lưu khi Dự án đi vào khai thác. Cùng tham dự còn có đại diện Chủ đầu tư, các nhà thầu, đơn vị tư vấn giám sát và Ban quản lý dự án.

Lễ cửa hàng Đài kiểm Kiểm không lưu tại dự án Cảng hàng không Quảng Trị.

Sự kiện đánh dấu Kiểm soát không lưu trở thành hạng mục thứ 10 của cấu hình dự án hoàn thành thành phần, mở ra giai đoạn hoàn thiện của tiến trình và thiết lập hệ thống thiết bị chuyên ngành lớn, đồng thời có thể hiện thực hóa dự án đang được phát triển khai báo đúng tiến trình.

Được ví như “bộ não” điều hành toàn bộ hoạt động bay, Đài Kiểm soát không lưu là một trong những hạng mục quan trọng cấp nhất của sân bay, giữ vai trò bảo đảm an toàn và điều phối toàn bộ hoạt động khai thác thác khi công trình đi vào vận hành hành. Công trình được thiết kế 11 tầng và tầng mái, có mức sàn đỉnh cao 44,34m, điểm cao nhất đạt 51,73m, đáp ứng các yêu cầu định lượng về quan sát, điều hành bay và lắp đặt hệ thống thiết bị kiểm soát không lưu chuyên dụng. Đây cũng là hạng mục được yêu cầu đặc biệt về cấu hình, kiến ​​trúc và kỹ thuật thi công.

Chính vì vậy, trong quá trình thi công, chủ đầu tư và các nhà thầu đã ưu tiên tập trung mọi nguồn lực phát triển hạng mục quan trọng từ giai đoạn đầu. Vượt qua điều kiện khắc nghiệt, địa chất phức tạp cùng áp lực tiến độ, đội ngũ kỹ sư và công nhân đã nỗ lực thi công ngày đêm để đưa ra quá trình về đích kế hoạch, tạo nền tảng quan trọng cho việc vận hành đồng bộ hệ thống khi sân bay chính thức đi vào khai thác thác.

Đài Kiểm soát không lưu tại dự án Cảng Hàng không Quảng Trị

Dự án Cảng Hàng không Quảng Trị bắt đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), khởi công từ tháng 07/2024 với tổng năng lực hơn 5.800 tỉ đồng. Mới ở đây, dự án đã chính thức được điều chỉnh theo kế hoạch từ Mộc hàng không cấp 4C lên cấp 4E, được phép tiếp nhận các loại tàu bay thân rộng như Boeing 787 và Airbus A350, mở rộng năng lực khai thác thác và tạo dư địa phát triển dài hạn cho sân bay trong tương lai.

Bài hát với việc hoàn thành phần kết Đài Kiểm soát không lưu, nhiều hạng mục trọng điểm khác cũng đang được đưa ra tiến độ nhanh hơn. Đối với nhà quản lý khách hàng, cấu hình chính của các hạng mục đã được hoàn thiện; công ty xây dựng trát mặt trong, mặt ngoài, công ty cấu hình thép cùng hạng mục hỗ trợ và hạ tầng kỹ thuật đang được phát triển khai đồng bộ. Trong khi đó, hạng mục đường cánh cánh đã hoàn thành; hạng mục đường lăn và hệ thống thoát nước khu bay cũng đã hoàn thành các công tác bóc hữu cơ, vét bùn, đào nền và lu nền đạt yêu cầu kỹ thuật.

Việc Đài Kiểm soát không lưu thành phần kết cấu trong bối cảnh các hạng mục trọng yếu đồng loạt tăng tốc công tiếp tiếp tục khẳng định quyết tâm của Liên danh nhà đầu tư và các đơn vị thi công trong dự án Cảng hàng không Quảng Trị về đích đúng tiến độ, từng bước hiện thực hóa mục tiêu hình thành một hàng không hiện đại, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho Quảng Trị và khu vực Bắc Trung Bộ.

Tác giả: PV

Nguồn tin: lsvn.vn