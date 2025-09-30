Cựu Bộ trưởng Nông nghiệp Trung Quốc bị tử hình vì nhận hối lộ suốt 17 năm

Chân dung cựu Bộ trưởng Nông nghiệp Đường Nhân Kiện - Ảnh: SINA FINANCE

Theo Hãng tin Reuters, vào ngày 28-9, Tòa án nhân dân thành phố Trường Xuân (tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc) đã tuyên án tử hình đối với cựu Bộ trưởng Nông nghiệp Đường Nhân Kiện (63 tuổi) vì tội nhận hối lộ.

Mặc dù ông Đường được hoãn thi hành án trong hai năm tới, đây vẫn được xem là một trong những bản án nghiêm khắc nhất trong chiến dịch chống tham nhũng quy mô lớn do Chủ tịch Tập Cận Bình phát động, vốn đã làm "ngã ngựa" nhiều quan chức cấp cao trong những năm gần đây.

Nhận hối lộ suốt 17 năm

Theo thông báo, ông Đường bị kết tội đã lợi dụng nhiều chức vụ khác nhau để nhận tiền và tài sản hối lộ với tổng trị giá hơn 268 triệu nhân dân tệ (gần 1 ngàn tỉ đồng) trong giai đoạn 2007-2024.

Các khoản hối lộ này được cho là nhằm đổi lấy sự giúp đỡ của ông Đường trong việc cấp hợp đồng, điều động nhân sự và tạo thuận lợi cho hoạt động kinh doanh của nhiều cá nhân, tổ chức.

Tòa nhận định hành vi của ông "gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng đến lợi ích của nhà nước và nhân dân", vì vậy bản án tử hình là thích đáng. Tuy nhiên tòa cũng ghi nhận việc bị cáo thành khẩn khai nhận và tự nguyện khai báo thêm những khoản hối lộ chưa bị phát hiện, vì vậy cho phép hoãn thi hành án hai năm.

Nếu trong thời gian hai năm này ông không phạm tội mới, án tử hình sẽ được giảm xuống án chung thân, và có thể tiếp tục được giảm nhẹ nếu cải tạo tốt.

Ngoài ra ông Đường cũng bị tước bỏ quyền lợi chính trị suốt đời, với toàn bộ tài sản cá nhân bị tịch thu và các khoản lợi bất chính buộc phải nộp lại ngân khố nhà nước.

Ông Đường từng giữ nhiều chức vụ quan trọng, trong đó có Tỉnh trưởng Cam Túc (2017-2020), Phó chủ tịch Khu tự trị Quảng Tây, trước khi được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Nông nghiệp và Nông thôn.

Tháng 5-2024, ông bị Ủy ban Kiểm tra kỷ luật trung ương điều tra và miễn nhiệm, sau đó chính thức bị khai trừ khỏi Đảng Cộng sản vào tháng 11 cùng năm. Ông bị truy tố về tội nhận hối lộ vào tháng 4 năm nay.

Ông Đường Nhân Kiện bị tuyên án tử hình hoãn tại tòa án ở tỉnh Cát Lâm ngày 28-9 - Ảnh: TÂN HOA XÃ

Chiến dịch "đả hổ, diệt ruồi"

Bản án đối với cựu Bộ trưởng Nông nghiệp Đường Nhân Kiện được xem là một bước tiến mạnh mẽ nữa trong chiến dịch chống tham nhũng do Chủ tịch Tập Cận Bình phát động từ năm 2012, vốn được mô tả là quyết liệt chưa từng có.

Chiến dịch này thường được gọi bằng khẩu hiệu "đả hổ, diệt ruồi", đặt mục tiêu thanh lọc nội bộ Đảng Cộng sản Trung Quốc, vừa trừng phạt quan chức cao cấp tham nhũng, vừa xử lý những sai phạm nhỏ nhặt ở cơ sở.

Từ khi bắt đầu, chiến dịch đã hạ bệ nhiều tên tuổi lớn trong hệ thống chính trị và an ninh Trung Quốc. Nổi bật là ông Bạc Hy Lai - cựu Bí thư tỉnh Trùng Khánh - lĩnh án tù chung thân năm 2013 vì tham nhũng và lạm quyền.

Ông Chu Vĩnh Khang - cựu Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, từng là nhân vật quyền lực bậc nhất sau ông Tập, cũng bị kết án tù chung thân năm 2015.

Gần đây hơn, ông Lý Thượng Phúc - cựu Bộ trưởng Quốc phòng, và ông Tần Cương - cựu Ngoại trưởng, đều mất chức và bị điều tra trong bối cảnh chống tham nhũng lan rộng sang cả lĩnh vực ngoại giao và quân đội.

Theo báo cáo của Ủy ban Kiểm tra kỷ luật trung ương và Ủy ban Giám sát quốc gia Trung Quốc, trong nửa đầu năm 2025, Trung Quốc đã xử lý 1,206 triệu vụ tham nhũng, lập án 521.000 vụ và xử lý kỷ luật 420.000 người (trong đó kỷ luật Đảng 313.000 người, kỷ luật chính quyền 136.000 người).

Điều này cho thấy quyết tâm duy trì sức ép "không dám tham nhũng, không thể tham nhũng và không muốn tham nhũng" mà Tổng Bí thư Tập Cận Bình đề ra. Các lĩnh vực như năng lượng, y tế, giáo dục, xây dựng - nơi tập trung nhiều quyền lực và nguồn lực - tiếp tục là trọng điểm thanh tra, xử lý.

Tác giả: Hà Đào - Xuân Thảo

