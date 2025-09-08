Khởi tố vụ án đưa hối lộ, môi giới và nhận hối lộ liên quan ‘Mạnh gỗ’, bắt 10 người

Công an lấy lời khai của bị can Nguyễn Văn Mai (tức "Mạnh gỗ") - Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa cung cấp

Các bị can Nguyễn Văn Mai (tức "Mạnh gỗ"), 51 tuổi; Trần Văn Quang, 34 tuổi, cùng trú tại phường Hạc Thành; Lê Đình Trình, 44 tuổi, trú tại xã Sao Vàng; Vũ Ngọc Đợi, 53 tuổi, trú tại xã Lương Sơn; Lê Quang Vinh, 42 tuổi và Nguyễn Văn Mạnh, 47 tuổi, cùng trú tại xã Lam Sơn, đều tỉnh Thanh Hóa bị khởi tố về tội đưa hối lộ, môi giới hối lộ.

Các bị can Nguyễn Hữu Hậu, 51 tuổi, trú tại phường Đông Quang; Nguyễn Hữu Hải, 45 tuổi, trú tại phường Hạc Thành; Phạm Văn Biên, 47 tuổi, trú tại xã Thiệu Hóa và Dương Đình Sơn, 46 tuổi, trú tại xã Lưu Vệ, đều tỉnh Thanh Hóa bị khởi tố về tội nhận hối lộ.

Theo kết quả điều tra, đầu năm 2023, Lê Đình Trình, Vũ Ngọc Đợi, Lê Quang Vinh góp vốn cùng đi buôn gỗ samu từ Lào về Việt Nam.

Do đây là loại gỗ quý hiếm, không được kinh doanh tại Việt Nam, nên nhóm người trên đến gặp Nguyễn Văn Mai (tức "Mạnh gỗ") để nhờ lo lót, đưa hối lộ cho lực lượng kiểm lâm nhằm vận chuyển trót lọt các chuyến hàng là gỗ quý hiếm.

Thời điểm đó, Mai giới thiệu Trình với Trần Văn Quang (cháu của Mai) để thông báo ngày, giờ xe gỗ đi qua trạm cũng như thống nhất mức tiền chung chi. Lúc đó, Trình đã chuyển cho Quang tổng số tiền 3,2 tỉ đồng.

Các bị can liên quan đến vụ án vừa bị khởi tố - Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa cung cấp

Quá trình điều tra công an xác định, Mai chỉ đạo Quang đến gặp Phạm Văn Biên (thời điểm đó là Trạm trưởng Trạm kiểm lâm Tân Thành thuộc Hạt kiểm lâm Thường Xuân, huyện Thường Xuân cũ). Đồng thời đích thân liên lạc với Nguyễn Hữu Hậu (lúc đó là Hạt trưởng Hạt kiểm lâm Quan Sơn, huyện biên giới Quan Sơn cũ, tỉnh Thanh Hóa) để đặt vấn đề "thông chốt", giúp các xe gỗ của Trình đi qua các trạm kiểm lâm.

Sau đó, Nguyễn Hữu Hậu chỉ đạo cấp dưới là Nguyễn Hữu Hải (lúc đó là Trạm trưởng Trạm kiểm lâm Na Mèo nằm trên quốc lộ 217) và Dương Đình Sơn là cán bộ của trạm này không kiểm tra xe gỗ của các nghi phạm nêu trên theo quy định.

Ngoài ra Nguyễn Văn Mạnh làm nghề vận chuyển lâm sản cũng có hành vi đưa hối lộ cho Dương Đình Sơn - cán bộ Trạm kiểm lâm Na Mèo để Mạnh vận chuyển trót lọt các xe gỗ khi đi qua trạm kiểm lâm này.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Khám xét nhà "Mạnh gỗ" ở Thanh Hóa Như Tuổi Trẻ Online đã đưa tin, chiều 6-9, Công an tỉnh Thanh Hóa đã triệu tập làm việc với Nguyễn Văn Mai (tức "Mạnh gỗ"), 51 tuổi, trú tại phường Hạc Thành, thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của nghi phạm này tại số 91 - 93 đại lộ Lê Lợi, phường Hạc Thành. Theo Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa, trong quá trình mở rộng điều tra ổ nhóm tội phạm liên quan đến Nguyễn Văn Vi (tức Vi "ngộ"), cảnh sát đã triệu tập Nguyễn Văn Mai đến cơ quan công an làm việc để phục vụ điều tra liên quan đến các hành vi đưa, nhận hối lộ; khai thác trái phép lâm sản và buôn lậu. Cũng theo Công an tỉnh Thanh Hóa, Nguyễn Văn Mai có mối quan hệ với Nguyễn Văn Vi (tức Vi "ngộ") - người được mệnh danh là "trùm giang hồ" ở Thanh Hóa.

