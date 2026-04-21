Cuộc sống của Hòa Thân 'Tể tướng Lưu gù' ở tuổi 78

Theo Sohu, Vương Cương gây chú ý khi những bức ảnh mới nhất của ông được một cư dân mạng đã đăng tải. Ở tuổi 78, diễn viên nhuộm tóc đen để trông trẻ trung hơn. Dù gương mặt, làn da để lộ dấu vết thời gian, nam diễn viên vẫn được khán giả khen ngợi phong độ.

Theo nguồn tin, ở độ tuổi thất tuần, Vương Cương vẫn phải miệt mài làm việc, chưa dám an hưởng tuổi già. Ông phải gánh vác kinh tế gia đình, chăm sóc bố mẹ vợ đang bệnh nặng. Cụ thể, bố vợ diễn viên bị tiểu đường nặng, còn mẹ vợ bị cao huyết áp và có vấn đề về tim.

Hình ảnh mới nhất của Vương Cương. Ảnh: Sohu.

Vài năm trước, Vương Cương chia sẻ từng thuê bảo mẫu, nhưng người này làm việc tắc trách khiến ông không an lòng. Về sau, diễn viên phải tự tay chăm sóc bố mẹ vợ. Nhiều lần, tài tử được bắt gặp lái xe đưa hai cụ đi khám bệnh, bốc thuốc. Vương Cương cũng tiết lộ trong điện thoại lưu hàng chục số của thợ sửa chữa điện, nước, bếp gas… Mỗi khi nhà bố mẹ vợ có việc cần sửa, ông sẽ liên hệ và thanh toán chi phí.

Bố mẹ vợ cũng phụ thuộc vào ông về mặt tinh thần, gặp chuyện gì sẽ liên lạc trực tiếp với diễn viên thay vì con gái ruột. Vậy nên, dù thường xuyên phải đi biểu diễn xa, điện thoại của ông luôn mở 24/24, phòng trường hợp khẩn cấp bố mẹ vợ liên lạc.

Ngoài ra, bản thân Vương Cương cũng mắc nhiều bệnh về đường huyết và huyết áp. Lịch làm việc dày đặc khiến diễn viên thường phải di chuyển giữa nhiều thành phố trong ngày, thậm chí phải quay đêm. Ông kể từng bị ngất xỉu trên phim trường vì kiệt sức. Những năm qua, nam diễn viên không ít lần phải nhập viện điều trị.

Vương Cương khiến nhiều người nể phục khi vẫn miệt mài lao động dù đã sắp 80 tuổi.

Vương Cương từng được khuyên giảm bớt công việc, an dưỡng tuổi già nhưng ông cho biết không dám nghỉ hưu vì gánh nặng tài chính trên vai. Ngoài cha mẹ vợ, Vương Cương còn phải cáng đáng chi phí nuôi con cái du học, sinh hoạt trong gia đình...

Năm ngoái, ở tuổi 77, diễn viên vẫn tham gia phim truyền hình Hiệu cầm đồ và đóng chính phim điện ảnh Mọi thứ bắt đầu từ năm 2019. Vì lo sợ bị ngành đào thải, ông nhuộm tóc đen, mặc trang phục trẻ trung và duy trì tập luyện để giữ phong độ, nhằm có thêm cơ hội làm việc.

Vương Cương chia sẻ dự định sẽ làm việc thêm 2 năm nữa, tới 80 tuổi mới tính đến chuyện nghỉ hưu.