Xe máy chở 3 người va chạm ô tô tải làm 2 người thương vong

Cụ thể, vào khoảng 7h25 ngày 14/5, tại ngã ba Đình Vũ-Mạc Thái Tổ (phường Đông Hải, TP. Hải Phòng) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đường bộ giữa xe ô tô tải BKS 15K-430.28 và xe mô tô BKS 15 B1-023.89.

Tài xế điều khiển xe tải là do anh Nguyễn Văn Đông (SN 1998, trú tại thôn Ao Cối, Phù Long, Đặc khu Cát Hải, TP. Hải Phòng), nạn nhân điều khiển xe máy là anh Giàng Mí Hù (SN 2009, trú tại xã Khau Nông, xã Quảng Lâm, tỉnh Cao Bằng).

Hiện trường vụ tai nạn làm 2 người thương vong trên đường Mạc Thái Tổ (phường Đông Hải, TP. Hải Phòng).

Đáng chú ý, xe máy do Giàng Mí Hù điều khiển chở theo 2 người là Vàng Mí Xá (SN 2002, trú tại xã Du Già, Tuyên Quang) ngồi giữa và anh G.M.L (SN: 2000, trú tại xã Quảng Lâm, Cao Bằng).

Hậu quả, anh G.M.L ngồi sau ngã ra đường tử vong tại chỗ, anh Hù bị thương được đưa đi cấp cứu.

Qua điều tra ban đầu, nguyên nhân xảy ra tai nạn giao thông là do anh Đông điều khiển xe ô tô tải chuyển hướng từ đường Đình Vũ rẽ vào đường Mạc Thái Tổ không đảm bảo an toàn.

Đồng thời, anh Hú điều khiển xe mô tô không chú ý quan sát, không giảm tốc độ khi đến nơi đường giao nhau, chở quá số người quy định.

Sau tai nạn, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra nồng độ cồn và ma tuý, kết quả vẫn đang chờ.

Hiện các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ vụ tại nạn giao thông và xử lý theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Trần Khanh

Nguồn tin: congly.vn