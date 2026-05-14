Vụ người đàn ông nằm nắp capo ô tô đang chạy: Khởi tố cả bố vợ và con rể

Công an xã Quảng Oai (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Cao Văn Linh (SN 1969, trú xã Quảng Oai) và Lê Đình Quang (SN 1992, trú phường Ba Đình) về tội Gây rối trật tự công cộng. Trong đó, Cao Văn Linh là bố vợ của Lê Đình Quang.

Hình ảnh Lê Đình Quang nằm trên nắp capo ô tô của bố vợ.

Theo kết quả điều tra ban đầu xác định, khoảng 8h ngày 29/4, ông Linh lái ô tô mang BKS: 29A-316.22 lưu thông Quốc lộ 32 hướng đi Trung Hà còn Lê Đình Quang nằm ngửa trên kính chắn gió, tay cầm điện thoại di động. Người dân đi đường đã ghi lại hình ảnh vụ việc trên và phản ánh về cơ quan Công an.

Được biết, chiếc xe 29A-316.22 đăng ký đứng tên ông Cao Văn Linh và trước ông này có cho con rể mượn sử dụng hằng ngày. Sau đó giữa cả hai có xảy ra mâu thuẫn nên ông Linh đòi lại ô tô nhưng bị con rể phản đối.

Đến khoảng 8h ngày 29/4, ông Linh lái xe ô tô chở hai cháu đi học nhưng Quang không đồng ý nên đã trèo lên và nằm trên mặt kính chắn gió phía trước đầu xe ô tô để ngăn cản. Bực tức trước thái độ, ông Linh vẫn cố tình điều khiển ô tô tham gia giao thông dù trên capo xe có con rể đang nằm.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Đội CSGT số 9 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) đã phối hợp với Công an xã Quảng Oai khẩn trương vào cuộc xác minh và xử lý nghiêm các đối tượng.

Tác giả: B.Châu

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân