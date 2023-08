Cụ bà dạy các quý ông cách từ chối khi bị ép uống rượu 'gây sốt' mạng xã hội

Mới đây, đoạn clip về một cụ bà nói về tác hại của rượu bia và chỉ cách từ chối khi bị "anh em ép uống" do tài khoản TikTok @quynhpipi89 đăng tải đang "gây sốt" cộng đồng mạng.

Clip: Cụ bà dạy các quý ông cách từ chối khi bị ép uống rượu bia hút triệu lượt xem trên mạng xã hội (Nguồn: @quynhpipi89)

Video ghi lại hình ảnh cụ bà tóc bạc trắng, sắc mặt hồng hào, thần thái khỏe mạnh, đang ngồi dưới chiếu, giảng "đạo lý" về việc "thế nào là bị anh em ép uống rượu?".

Theo cụ bà, thực tế nhiều quý ông đi uống rượu về muộn hay nói với vợ rằng bị ép uống. Nhưng cụ bà khẳng định ngay chỉ là biện bạch.

"Ép như thế nào mới là ép? Ép thì phải là một người giữ chặt lấy đầu, giữ hai bên má thế này, rồi một người cầm cốc đổ, thế mới gọi là anh em ép.

Còn anh em bảo: "Rô..." thế xong cũng đưa tay lên rô, rồi tự tay đổ vào miệng mình thế

Vừa nói cụ bà vừa dùng tay và chiếc cốc diễn giải, phân tích vô cùng sinh động, khiến cô cháu gái đang quay clip cũng phải bật cười.

Được biết, người đăng clip là cháu gái của bà, tên là Quỳnh. Hiện hai bà cháu đang sinh sống tại Thái Nguyên. Không chỉ riêng đoạn clip trên đang gây bão mạng xã hội, rất nhiều ít video về cụ bà nói về đàn ông uống rượu bia được chị Quỳnh đăng tải trên kênh TikTok của mình cũng thu hút nhiều lượt xem và tương tác.

Trong 1 video, cụ bà nhắc nhở cánh mày râu nên uống rượu vừa phải thôi, vì uống xong ra đường có thể dẫn đến tai nạn, hơn nữa còn không được vợ con hài lòng. "Khi uống thêm một cốc nữa thì phải tự nhắc nhở mình rằng cái cốc này cốc tai cửa nát nhà và hạ xuống không uống nữa, rồi từ chối thẳng: "Thôi các ông ạ, tôi đủ rồi"", cụ bà nói.

Toàn bộ lời của cụ bà như "triết lý", "gãi đúng chỗ ngứa" của người cô vợ có chồng suốt ngày ra ngoài chè chén rồi về luôn chống chế "bị anh em ép uống". Rất đông ý kiến hào hứng để lại bình luận bên dưới đoạn clip:

"Cụ nói đúng quá, không thể chối cãi được luôn",

"Bà nói chuẩn quá con thích xem clip của bà vì thực tế chúc bà khỏe nhé",

"Suy nghĩ của cụ giống hệt suy nghĩ của bao bà vợ khác",

"Cụ nói đúng quá đúng là gừng càng già càng cay",...

Tác giả: Thiên An

Nguồn tin: saostar.vn