Truy nã đối tượng cố ý gây thương tích

Quyết định truy nã đối tượng Vũ Thế Anh

Theo tài liệu điều tra, sáng 1-2-2023, tại xã Vân Canh, huyện Hoài Đức (cũ), Hà Nội, nhóm của Thế Anh đã đuổi đánh anh T gây chấn thương sọ não, tỷ lệ tổn thương là 58%.

Căn cứ vào tài liệu thu thập được, ngày 13-5-2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Hoài Đức (cũ), Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Vũ Thế Anh về tội "Cố ý gây thương tích". Tuy nhiên đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Ngày 15-7-2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Hoài Đức (cũ) đã ra quyết định truy nã bị can đối với Vũ Thế Anh.

Nếu phát hiện đối tượng ở đâu, người dân báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội (SĐT: 0936.002668), cơ quan Công an nơi gần nhất để giải quyết theo quy định pháp luật.

