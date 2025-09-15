Bắt nhóm đối tượng gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích tại Khu đô thị Handico Vinh Tân

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An về việc đấu tranh quyết liệt, xử lý nghiêm với các hành vi vi phạm pháp luật trên đường phố, đặc biệt là các hành vi gây rối trật tự công cộng, cố ý làm hư hỏng tài sản, cố ý gây thương tích… do các đối tượng là thanh, thiếu niên gây ra, Công an phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An vừa triệt xóa nhóm 14 đối tượng trú tại các phường thuộc thành phố Vinh (cũ). Các đối tượng này mang theo nhiều hung khí có hành vi gây rối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân.

Các đối tượng cùng số tang vật tại Cơ quan Công an



Theo đó, ngày 12/9/2025, qua công tác nắm tình hình, Công an phường Trường Vinh phát hiện nhóm đối tượng có hành vi gây rối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích xảy ra tại Khu đô thị Handico Vinh Tân (thuộc phường Trường Vinh). Đồng thời, trên các trang mạng xã hội phản ánh video ghi lại cảnh 02 nhóm đối tượng đi trên các xe mô tô không gắn biển kiểm soát mang theo hung khí (dao, kiếm) đuổi đánh nhau. Hành vi của các đối tượng thể hiện tính chất côn đồ, hung hãn, coi thường pháp luật, gây tâm lý lo lắng, hoang mang trong quần chúng nhân dân, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn.

Công an phường Trường Vinh đã nhanh chóng huy động tối đa lực lượng, đồng thời phối hợp với Văn phòng Cảnh sát điều tra Công an tỉnh và Trung tâm thông tin chỉ huy Phòng Tham mưu để xác minh, điều tra làm rõ.

Qua hình ảnh ghi nhận, sau khi đuổi đánh nhau, các đối tượng điều khiển xe máy rời khỏi hiện trường. Sự việc xảy ra vào ban đêm, hình ảnh từ camera không rõ nét, các đối tượng đã tháo biển số xe nên không thể nhận dạng khiến công tác truy xét gặp nhiều khó khăn.

Tang vật vụ án



Với tinh thần quyết liệt đấu tranh phòng, chống tội phạm, xử lý nghiêm các hành vi côn đồ gây rối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích, Công an phường Trường Vinh triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau 08 giờ đồng hồ xảy ra vụ việc, đã xác định được nhóm đối tượng có liên quan, cư trú trên nhiều địa bàn khác nhau trên địa bàn thành phố Vinh (cũ). Tiến hành triệu tập 14 đối tượng liên quan (có độ tuổi từ 15 -17) đưa về trụ sở Công an phường để đấu tranh, làm rõ. Tang vật thu giữ 07 xe máy, 02 kiếm sắc nhọn làm bằng kim loại và một số tang vật liên quan khác.

Qua điều tra, Công an phường Trường Vinh xác định được 02 đối tượng cầm đầu thuộc 02 nhóm thanh thiếu niên tự xưng là “nhóm 24” và “nhóm 651” trên mạng xã hội gồm: Nguyễn Đậu H. (sinh năm 2009), trú tại khối 9 Quán Bàu, phường Vinh Hưng, tỉnh Nghệ An và Vũ Minh H. (sinh năm 2008), trú tại khối Yên Giang, phường Vinh Hưng, tỉnh Nghệ An.

Hiện tại cơ Công an phường Trường Vinh đang hoàn tất hồ sơ để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Tác giả: Phạm Thủy – Hồ Hưng

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn