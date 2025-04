CSGT Nghệ An phản ứng nhanh, cứu người nguy kịch trên quốc lộ

Khoảng 16h30 ngày 22/4, trong lúc đang làm nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến Quốc lộ 1A, đoạn qua Km418+200 (thuộc địa phận xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu), Tổ công tác Trạm Cảnh sát giao thông Diễn Châu – Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Nghệ An đã kịp thời hỗ trợ đưa một bệnh nhân nguy kịch đến bệnh viện cấp cứu.

Tổ công tác do Trung tá Cao Viết Tuấn, Phó Trạm trưởng làm Tổ trưởng, đang thực hiện nhiệm vụ thì bất ngờ một chiếc ô tô bán tải dừng lại tại vị trí làm việc. Lúc này, một người phụ nữ vội vàng bước xuống xe, hốt hoảng kêu cứu: “Các anh làm ơn cứu giúp chồng em với!”.

Bệnh nhân được tổ công tác đưa vào bệnh viện

Qua trao đổi, tổ công tác được biết chồng chị là anh Trần Xuân Trường, trú tại xóm Yên Hội, xã Đô Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An) đang bị suy tuỷ nặng, khó thở nghiêm trọng và cần được cấp cứu gấp. Do lo ngại tắc đường trong giờ cao điểm có thể ảnh hưởng đến tính mạng chồng, chị đã nhờ lực lượng cảnh sát hỗ trợ.

Ngay lập tức, Tổ công tác đã sử dụng xe chuyên dụng, phối hợp cùng người nhà nhanh chóng đưa bệnh nhân đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An trong thời gian ngắn nhất.

Hiện, anh Trường đang được các bác sĩ tích cực cấp cứu và điều trị tại bệnh viện.

Hành động nhanh chóng, kịp thời và đầy trách nhiệm của lực lượng Cảnh sát giao thông Diễn Châu đã nhận được sự cảm kích, ghi nhận từ gia đình bệnh nhân.

Tác giả: Phan Huy

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn