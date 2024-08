CSGT Nghệ An dùng xe chuyên dụng hỗ trợ cụ ông đi bộ trên đường về nhà an toàn

Vào hồi 11h ngày 18/08/2024, trong quá trình tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến Quốc lộ 7C, khi đến km40, Quốc lộ 7C đoạn đi qua địa phận xã Tân Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An, tổ công tác của đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2 - phòng Cảnh sát giao thông – Công An tỉnh Nghệ An, do đồng chí Thượng uý Nguyễn Đình Trung, Phó đội trưởng làm Tổ trưởng phát hiện thấy một cụ ông đang đi bộ trên đường trong thời tiết vô cùng nóng bức.

Cảnh sát giao thông Nghệ An dùng xe chuyên dụng hỗ trợ cụ ông đi bộ trên đường về nhà an toàn

Ngay sau đó tổ công tác đã tiếp cận cụ ông để hỏi thăm tình hình, được biết cụ tên là Hoàng Đính, sinh ngày 30/05/1931, trú tại xóm Lập Bình, xã Đồng Văn, huyện Tân Kỳ. Cụ về quê ăn rằm tại xã Đại Sơn, huyện Đô Lương và đang trên đường trở về nhà. Tuy nhiên, do thời tiết nắng nóng cộng với việc không đón được xe nên cụ đã phải đi bộ nhiều km trong sự mệt mỏi giữa trưa thời tiết nắng chói chang. Thấu hiểu nỗi vất vả của cụ, tổ công tác đã nhanh chóng dùng xe chuyên dụng để hỗ trợ đưa cụ về nhà an toàn.

