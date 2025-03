CSGT Nghệ An cứu người đàn ông qua cơn nguy kịch

Được cấp cứu kịp thời, anh Nguyễn Cảnh H. đã qua cơn nguy kịch.

Thông tin sơ bộ, khoảng 10h30 ngày 21/3, Tổ công tác số 4, Đội CSGT đường bộ số 2 (Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An) đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại Km 32 QL7C (đoạn thuộc địa phận xã Nghi Kiều, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) thì phát hiện một ô tô bán tải có biểu hiện lạ.

Chị Nguyễn Thị H. (sinh năm 1978, trú xã Nghĩa Phúc, huyện Tân Kỳ, Nghệ An) hốt hoảng cho biết, chồng chị bị đột quỵ, miệng bị méo, không nói được nữa, tình trạng rất xấu. Thời điểm này đường đông người và đang ùn tắc.

Sau khi được đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời, hiện chồng chị H. là anh Nguyễn Cảnh H. (sinh năm 1975, trú huyện Tân Kỳ) đã qua cơn nguy hiểm, sức khỏe dần ổn định.

Trước sự giúp đỡ kịp thời của lực lượng CSGT, gia đình chị H. gửi lời cảm ơn đến Đội CSGT ĐB Số 2, Phòng CSGT Công an Nghệ An.

