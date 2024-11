CSGT Nghệ An: Nhận đỡ đầu 18 học sinh miền núi có hoàn cảnh khó khăn

Ngày 24/11, thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An, cho biết: Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) - Công an tỉnh vừa tổ chức ra mắt chương trình “Con nuôi Công đoàn” tại Trường Tiểu học Mường Nọc, xã Mường Nọc (Quế Phong - Nghệ An).

Theo đó, tại chương trình, đơn vị đã nhận đỡ đầu, hỗ trợ thường xuyên 18 học sinh của Trường Tiểu học Mường Nọc.

Đây là những học sinh thuộc diện hộ nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nên rất cần sự chung tay, giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân để hỗ trợ gia đình nuôi dưỡng, chăm sóc, tạo điều kiện cho các em được phát triển, học hành.

Ấm áp Chương trình “Con nuôi Công đoàn”.

Lãnh đạo Phòng CSGT Nghệ An, cho biết: Chương trình “Con nuôi Công đoàn” sẽ được thực hiện trong thời gian ít nhất là 01 năm (từ tháng 11/2024) với mức hỗ trợ 500.000 đồng/tháng/em. Bên cạnh đó, đơn vị sẽ tổ chức tặng quà các em vào dịp Tết Nguyên đán, Tháng hành động vì trẻ em…

Nguồn kinh phí thực hiện Chương trình do tập thể lãnh đạo, cán bộ, chiến sỹ quyên góp và ủng hộ.

Dịp này, Phòng CSGT Nghệ An cũng đã trao 50 chăn ấm và 100 suất bánh kẹo tặng các em học sinh Trường Tiểu học Mường Nọc.

Tác giả: Nguyễn Nam