CSGT Nghệ An xuyên Tết đảm bảo trật tự an toàn giao thông

Tối 9/2 (đêm Giao thừa 30 tháng Chạp), trong khi mọi người đang quây quần bên gia đình thì trên các tuyến đường ở Nghệ An, cán bộ, chiến sĩ CSGT Công an tỉnh Nghệ An vẫn tuần tra, kiểm soát nhằm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông cho người dân vui xuân đón Tết.

Đặc biệt, với mục tiêu đảm bảo an toàn, hạn chế tai nạn giao thông, bên cạnh các kế hoạch cao điểm khác đang triển khai, lực lượng CSGT Nghệ An sẽ duy trì việc kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn xuyên Tết.

Điển hình, vào lúc 20h, trên QL46, đoạn qua xã Nghi Ân, Tp. Vinh, Đội Tuần tra kiểm soát giao thông 1.46, Phòng CSGT Nghệ An dừng kiểm tra xe máy BKS 37F7-80XX do anh N.V.D (SN 1966 trú ở Tx. Cửa Lò, Nghệ An) điều khiển.

Thời điểm kiểm tra, trong hơi thở anh D có nồng độ cồn ở mức 0,050mg/l khí thở. Ngay sau đó, tài xế đã bị lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ phương tiện và các giấy tờ theo quy định.

Ít phút sau đó, tổ công tác tiếp tục phát hiện tài xế B.Q.A (SN 1954, trú ở xã Nghi Phú, Tp. Vinh) điều khiển xe mô tô 37N6-80XX tham gia giao thông có nồng độ cồn ở mức 0,121 mg/ l khí thở. Tài xế A cũng bị lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ phương tiện và các giấy tờ theo quy định.

Xử lý hành vi vi phạm về nồng độ cồn với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Theo thống kê, trong ngày 30 Tết, Đội Tuần tra kiểm soát giao thông 1.46 đã kiểm tra, phát hiện và lập biên bản vi phạm hành chính 12 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Ngoài ra, trên các tuyến quốc lộ khác (như QL1, QL7, QL48, đường Hồ Chí Minh) và các tuyến đường tỉnh, đường huyện… 100% cán bộ, chiến sĩ CSGT Công an Nghệ An tuần tra kiểm soát khép kín 24/24h.

Dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, lực lượng CSGT Nghệ An trực 100% quân số.

Theo Thượng tá Nguyễn Nam Hồng, Phó trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An, công an các đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, đồng bộ các biện pháp để tăng cường đảm bảo an toàn giao thông, phục vụ nhu cầu đi lại, vui Xuân, đón Tết của người dân. Trong đó, tập trung xử lý hành vi vi phạm về nồng độ cồn với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Tác giả: Nguyễn Anh Ngọc

Nguồn tin: nguoiduatin.vn