CSGT Nghệ An kịp thời đưa 2 trường hợp có dấu hiệu nguy hiểm đi cấp cứu

Khoảng 10h40 ngày 1/5, trong quá trình tuần tra trên tuyến QL48D, Đội CSGT đường bộ số 1 (Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An) phát hiện một người đàn ông lớn tuổi nằm bất động bên vệ đường, có biểu hiện sức khỏe nguy hiểm. Tổ công tác lập tức dừng phương tiện, tiếp cận kiểm tra, đưa nạn nhân vào khu vực râm mát, tiến hành làm mát cơ thể, sơ cứu ban đầu, đồng thời sử dụng xe tuần tra đưa đến Bệnh viện Quang Khởi để cấp cứu.

CSGT tham gia hỗ trợ bệnh nhân nhập viện cấp cứu. (Ảnh cắt từ video)

Trước đó, vào khoảng 21h ngày 30/4, trên tuyến tỉnh lộ 537D, đoạn qua xã Quỳnh Anh (Nghệ An), Tổ CSGT địa bàn Quỳnh Lưu tiếp nhận đề nghị hỗ trợ từ người dân về một trường hợp cần cấp cứu. Nạn nhân là anh Nguyễn Hoàng T. (SN 1980, trú quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), điều khiển ô tô có biểu hiện bất thường, nghi đột quỵ. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, tổ công tác nhanh chóng tiếp cận, tổ chức đưa nạn nhân đến Bệnh viện Đa khoa Quang Thành cấp cứu.

Cả hai trường hợp đều được đưa đến cơ sở y tế trong “thời gian vàng”, kịp thời phục vụ công tác cấp cứu, góp phần hạn chế nguy cơ diễn biến xấu đối với sức khỏe người gặp nạn.

Tác giả: Bá Thăng

Nguồn tin: Báo VOV