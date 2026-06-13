Nghệ An: Nguyên Chủ tịch UBND xã bị khởi tố, bắt tạm giam vì nhận hối lộ

Theo quyết định, ông Nguyễn Khánh Thành đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An khởi tố bị can, bắt tạm giam để điều tra về hành vi “Nhận hối lộ”. Căn cứ các quy định của Đảng và đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An quyết định áp dụng hình thức kỷ luật cao nhất đối với ông Thành.

Ông Nguyễn Khánh Thành (SN 1977) có nhiều năm công tác tại địa phương. Trước khi được bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã Bích Hào, ông từng đảm nhiệm chức vụ Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch UBND xã Thanh Xuân.

Ông Nguyễn Khánh Thành

Trước đó, ông Thành có đơn xin thôi giữ chức Chủ tịch UBND xã Bích Hào với lý do sức khỏe. Ngày 18/4/2026, HĐND xã Bích Hào đã tổ chức kỳ họp và thông qua việc cho thôi giữ chức vụ Chủ tịch UBND xã đối với ông Thành.

Đến ngày 8/5/2026, UBND tỉnh Nghệ An ban hành quyết định giao quyền Chủ tịch UBND xã Bích Hào cho ông Nguyễn Mạnh Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Xã Bích Hào được thành lập từ ngày 1/7/2025 trên cơ sở sáp nhập các xã Mai Giang, Thanh Lâm, Thanh Tùng và Thanh Xuân của huyện Thanh Chương cũ. Trụ sở hành chính của xã đặt tại địa bàn xã Mai Giang trước đây.

Tác giả: Phan Huy

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn