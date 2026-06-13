Tân Hoàng Minh của ông Đỗ Anh Dũng công bố thông tin đặc biệt sau hơn 30 năm hoạt động

Theo ông Đỗ Hoàng Minh, chế tác bất động sản cũng giống như quá trình hoàn thiện một chiếc đồng hồ Patek Philippe độc bản, hay một chiếc xe hơi Rolls-Royce phiên bản giới hạn.

Quá trình sản xuất không chạy theo quy mô công nghiệp, không phát triển đại trà, mà mỗi chi tiết đều được cá nhân hóa dựa trên tư duy, tầm nhìn, kỹ nghệ chính xác và niềm đam mê theo đuổi chuẩn mực cao nhất của sản phẩm.

"Định vị này được hình thành sau hơn 30 năm hoạt động và phản ánh định hướng tập trung vào yếu tố thẩm mỹ, chi tiết hoàn thiện và giá trị dài hạn của sản phẩm", ông Minh cho biết.

Ông Minh cũng khẳng định doanh nghiệp theo đuổi triết lý “Crafted Living”, trong đó các công trình không chỉ đóng vai trò là nơi ở mà còn hướng tới yếu tố trải nghiệm, cảm xúc và giá trị sử dụng lâu dài.

Triết lý này được cụ thể hóa thông qua ba yếu tố được doanh nghiệp gọi là “DNA cốt lõi”, gồm: tư duy kiến trúc đề cao tính thẩm mỹ, mức độ hoàn thiện chi tiết và định hướng tạo lập giá trị bền vững.

Ông Đỗ Hoàng Minh, Phó chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh.

Theo đó, hệ thống hóa bộ 3 DNA cốt lõi của Tân Hoàng Minh bao gồm: Legacy Collection đại diện cho dòng sản phẩm mang phong cách tân cổ điển, gắn với các dự án như Hanoi Signature, D’. Le Roi Soleil, D’. Le Pont D’or và D’. El Dorado. Bộ sưu tập này kế thừa dấu ấn kiến trúc đặc trưng mà doanh nghiệp theo đuổi trong nhiều năm.

Trong khi đó, Iconic Collection mang ngôn ngữ kiến trúc đương đại, hướng đến nhịp sống hiện đại và khát vọng tạo nên những dấu ấn mới cho đô thị. Các dự án tiêu biểu gồm D’. Capitale, Greenera Southmark và D’. Diamant Bleu.

Ở phân khúc cao cấp hơn, Haute Collection được giới thiệu là dòng sản phẩm siêu sang với số lượng giới hạn, tập trung vào vị trí đắc địa, thiết kế độc bản, vật liệu chọn lọc và trải nghiệm cá nhân hóa. D’. Patrimony là dự án tiêu biểu của bộ sưu tập này.

Được biết, Tập đoàn Tân Hoàng Minh do Chủ tịch Đỗ Anh Dũng sáng lập.

Tác giả: Tú An

Nguồn tin: Nhịp sống thị trường