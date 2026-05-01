Theo thông tin từ lãnh đạo Trạm CSGT Diễn Châu (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An), sự việc xảy ra vào khoảng 21h trên tuyến tỉnh lộ 537D, đoạn qua địa bàn xã Quỳnh Anh (Nghệ An). Thời điểm này, Tổ CSGT địa bàn Quỳnh Lưu đang làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát thì nhận được tín hiệu cầu cứu khẩn cấp từ một phương tiện ô tô đang lưu thông trên đường.

CSGT kịp thời đưa lái xe nghi đột quỵ đi cấp cứu trong đêm. (Ảnh CANA)

Thiếu tá Trần Quang Bảy, cho biết, khi phát hiện chiếc xe ô tô mang biển kiểm soát 30F-944.xx bật tín hiệu khẩn cấp, tổ công tác đã nhanh chóng tiếp cận. Qua kiểm tra, người điều khiển phương tiện là anh Nguyễn H.T. (SN 1980, trú tại TP Hà Nội) có biểu hiện bất thường về sức khỏe, nghi bị đột quỵ và cần được cấp cứu ngay lập tức.

Trước tình huống khẩn cấp, Thiếu tá Bảy cùng các cán bộ trong tổ đã nhanh chóng đưa nạn nhân sang ghế phụ, trực tiếp điều khiển phương tiện, đưa anh T. đến Bệnh viện Đa khoa Quang Thành gần nhất để cấp cứu.

Nhờ sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng CSGT, bệnh nhân đã được tiếp nhận và xử lý y tế đúng lúc, qua đó không còn nguy hiểm đến tính mạng.

Hành động nhanh chóng, trách nhiệm của lực lượng CSGT không chỉ góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp lễ mà còn lan tỏa hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an vì nhân dân phục vụ.

Tác giả: Trần Tú

Nguồn tin: congly.vn