Nghệ An: Kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo giả danh cán bộ Công an tại xã Yên Thành

Công an xã Yên Thành kịp thời ngăn chặn giúp người dân khỏi bẫy lừa đảo qua điện thoại. (Ảnh: Công an Nghệ An)



Cụ thể, vào khoảng 16h30 ngày 2/4/2026, lực lượng Công an xã Yên Thành tiếp nhận thông tin từ giao dịch viên Quỹ tín dụng chi nhánh Yên Thành về trường hợp ông P.V.Đ. (68 tuổi) có biểu hiện lo lắng bất thường khi đến rút số tiền gần 89 triệu đồng. Nhận thấy dấu hiệu nghi vấn, lực lượng chức năng nhanh chóng vào cuộc xác minh.

Qua làm việc, cơ quan Công an xác định ông Đ. bị một đối tượng lạ gọi điện, tự xưng là “cán bộ Công an”, thông báo ông đang có khoản nợ 100 triệu đồng tại một ngân hàng và yêu cầu phải khẩn trương thanh toán nếu không sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật. Đối tượng còn gây áp lực tâm lý, yêu cầu ông chuẩn bị tiền và chuyển vào tài khoản do chúng cung cấp.

Tin lời, ông Đ. đã rút tiền tiết kiệm và thậm chí vay mượn thêm từ người thân, hàng xóm để đủ số tiền theo yêu cầu.

Ngay khi phát hiện sự việc, Công an xã Yên Thành đã kịp thời can thiệp, giải thích rõ thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo, qua đó ngăn chặn hành vi chuyển tiền, bảo toàn tài sản cho người dân.

Sau khi nắm rõ vụ việc, gia đình ông Đ. bày tỏ sự xúc động, gửi lời cảm ơn đến lực lượng Công an vì đã kịp thời hỗ trợ, tránh được thiệt hại đáng tiếc.

Từ vụ việc trên, cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác trước các cuộc gọi từ người lạ, đặc biệt là các trường hợp tự xưng cán bộ cơ quan chức năng.

Mọi hoạt động làm việc chính thức của cơ quan nhà nước đều được thực hiện trực tiếp hoặc thông qua văn bản, không yêu cầu chuyển tiền qua điện thoại.

Khi nhận được các cuộc gọi có dấu hiệu nghi vấn, người dân cần giữ bình tĩnh, không cung cấp thông tin cá nhân, không thực hiện giao dịch tài chính và nhanh chóng liên hệ với cơ quan Công an nơi gần nhất để được hỗ trợ.

Tác giả: Lê Quyết

Nguồn tin: thuonghieucongluan.com.vn