5 người không nên uống trà táo đỏ kỷ tử

Trà táo đỏ kỷ tử được nhiều người yêu thích nhờ vị ngọt dịu, dễ uống và những lợi ích như bổ máu, an thần, làm đẹp da. Không ít người còn xem đây là thức uống “dưỡng sinh” có thể dùng mỗi ngày. Tuy nhiên, dù tốt đến đâu thì loại trà này cũng không phù hợp với tất cả mọi người.



Có 5 nhóm người sau đây, càng dùng sẽ càng gây hại:



Người có cơ địa nóng, dễ nổi mụn



Táo đỏ và kỷ tử đều thuộc nhóm thực phẩm có tính ấm, giúp bổ khí và tăng cường tuần hoàn máu. Nhưng chính đặc điểm này lại khiến chúng không phù hợp với những người có cơ địa nóng trong.



Nếu bạn thường xuyên bị nhiệt miệng, nổi mụn, táo bón hoặc cảm thấy người hay bứt rứt, việc uống trà táo đỏ kỷ tử có thể khiến tình trạng trở nên nặng hơn. Da có thể nổi mụn nhiều hơn, cơ thể cảm thấy nóng bức và khó chịu. Với nhóm đối tượng này, nên ưu tiên các loại nước mát như nước rau má, nước đậu đen để cân bằng lại cơ thể.

Nếu bạn thường xuyên bị nhiệt miệng, nổi mụn, táo bón hoặc cảm thấy người hay bứt rứt, việc uống trà táo đỏ kỷ tử có thể khiến tình trạng trở nên nặng hơn

Người mắc tiểu đường hoặc cần kiểm soát đường huyết



Một trong những điểm cần lưu ý là táo đỏ chứa hàm lượng đường tự nhiên khá cao. Khi hãm thành trà, lượng đường này vẫn hòa tan trong nước, khiến thức uống có vị ngọt tự nhiên.



Đối với người mắc tiểu đường hoặc đang kiểm soát đường huyết, việc uống thường xuyên có thể làm tăng lượng đường trong máu, gây ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe. Ngay cả những người có nguy cơ cao cũng không nên chủ quan. Nếu vẫn muốn dùng, cần giảm lượng táo đỏ, không uống thường xuyên và theo dõi phản ứng của cơ thể.



Người đang bị cảm, sốt hoặc viêm nhiễm



Khi cơ thể đang bị cảm cúm, sốt hoặc có dấu hiệu viêm nhiễm, điều cần thiết là giúp cơ thể thanh nhiệt và đào thải độc tố. Trong khi đó, trà táo đỏ kỷ tử lại mang tính bổ và giữ nhiệt.



Việc sử dụng trong giai đoạn này có thể khiến cơ thể khó giải nhiệt, làm bệnh lâu khỏi hơn. Đặc biệt khi đang sốt cao, uống trà này có thể khiến cảm giác nóng trong tăng lên. Vì vậy, tốt nhất nên đợi cơ thể hồi phục hoàn toàn rồi mới sử dụng lại.

Khi sốt không nên uống trà táo đỏ kỷ tử. Ảnh minh họa.

Người có hệ tiêu hóa yếu



Táo đỏ nếu dùng nhiều có thể gây đầy bụng, khó tiêu, đặc biệt là với người có hệ tiêu hóa kém. Khi kết hợp với kỷ tử – một loại có tính bổ, quá trình tiêu hóa có thể trở nên chậm hơn, gây cảm giác nặng bụng.



Những người thường xuyên bị chướng bụng, ăn không tiêu hoặc có vấn đề về dạ dày nên hạn chế uống. Nếu muốn dùng, nên uống sau bữa ăn và chỉ sử dụng với lượng nhỏ để tránh gây áp lực cho hệ tiêu hóa.



Người đang dùng thuốc điều trị



Một điểm quan trọng nhưng nhiều người bỏ qua là kỷ tử có thể tương tác với một số loại thuốc. Đặc biệt là thuốc chống đông máu, thuốc điều trị huyết áp hoặc thuốc tiểu đường.



Sự kết hợp này có thể làm thay đổi tác dụng của thuốc, khiến hiệu quả điều trị bị giảm hoặc gây ra tác dụng phụ không mong muốn. Do đó, nếu bạn đang trong quá trình dùng thuốc, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi uống trà táo đỏ kỷ tử để đảm bảo an toàn.



Kết luận



Trà táo đỏ kỷ tử là thức uống bổ dưỡng, có thể mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe và sắc đẹp nếu sử dụng đúng cách. Tuy nhiên, không phải ai cũng phù hợp để dùng thường xuyên. Những người có cơ địa nóng, mắc tiểu đường, đang bị cảm sốt, tiêu hóa kém hoặc đang dùng thuốc điều trị cần đặc biệt lưu ý.



Hiểu rõ tình trạng cơ thể và lựa chọn thực phẩm phù hợp là điều quan trọng để bảo vệ sức khỏe lâu dài. Đừng vì thấy người khác uống tốt mà áp dụng theo một cách máy móc. Chỉ khi dùng đúng người, đúng thời điểm và đúng liều lượng, trà táo đỏ kỷ tử mới thực sự phát huy hết giá trị của nó.

Tác giả: Trà My (t/h)

Nguồn tin: gocnhinphaply.nguoiduatin.vn