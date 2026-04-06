CSGT Nghệ An đưa kỹ năng lái xe an toàn đến học sinh THPT Đô Lương 1

Đại diện Trường THPT Đô Lương 1 cho biết, bảo đảm an toàn giao thông cho học sinh luôn được nhà trường xác định là nội dung quan trọng trong giáo dục toàn diện. Vì học sinh đang ở lứa tuổi hình thành tính cách, thích thể hiện bản thân và đôi khi còn chủ quan trước nguy cơ mất an toàn, nên nhà trường cùng các cơ quan chức năng thường xuyên tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức pháp luật về giao thông. Theo nhà trường, khoảng 5 năm trở lại đây, môi trường học đường tại THPT Đô Lương 1 cơ bản vẫn được giữ an toàn. Thỉnh thoảng có xảy ra một số sự cố như té ngã, va quệt gây chấn thương nhẹ, nhưng chưa ghi nhận vụ việc nghiêm trọng liên quan đến học sinh. Tuy vậy, nhà trường cũng thẳng thắn nhìn nhận vi phạm giao thông ở học sinh chủ yếu xuất phát từ ý thức chấp hành. Những lỗi phổ biến là không đội mũ bảo hiểm, điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi, đi sai hướng dẫn, thiếu quan sát hoặc lái xe thiếu an toàn. Dù các vi phạm chủ yếu ở mức nhỏ lẻ, nhà trường cho rằng công tác giáo dục, giám sát vẫn cần tiếp tục được siết chặt, đồng thời tăng cường phối hợp giữa nhà trường, gia đình và lực lượng chức năng để bảo đảm an toàn cho học sinh khi đến trường và tham gia giao thông hằng ngày.