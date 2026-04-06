CSGT Nghệ An đưa kỹ năng lái xe an toàn đến học sinh THPT Đô Lương 1

Sáng 6/4/2026, tại Trường THPT Đô Lương 1, xã Đô Lương, tỉnh Nghệ An, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với ngành giáo dục và các đơn vị liên quan tổ chức chương trình tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông và hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn cho học sinh. Chương trình không chỉ cung cấp kiến thức, kỹ năng thực hành cho học sinh mà còn lan tỏa thông điệp xây dựng văn hóa giao thông học đường từ nhà trường, gia đình đến cộng đồng.
Mở đầu sự kiện là các tiết mục văn nghệ do học sinh nhà trường biểu diễn, tạo không khí gần gũi, tươi trẻ và thu hút. Trong phát biểu đầu chương trình, đại diện Phòng Cảnh sát giao thông ghi nhận và biểu dương sự chuẩn bị chu đáo, bài bản của nhà trường, cho rằng phần mở đầu sôi nổi đã thể hiện rõ phong trào văn hóa, văn nghệ cũng như tinh thần tổ chức nghiêm túc của một ngôi trường có truyền thống.
Chương trình có sự hiện diện của đại diện lãnh đạo, chuyên viên Sở Giáo dục và Đào tạo, lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông, Phòng PX03, các đội và tổ công tác địa bàn, đại diện UBND, Công an các xã Đô Lương, Bạch Ngọc, Văn Hiến, Bạch Hà, cùng Ban Giám hiệu, Hội Phụ huynh, giáo viên và toàn thể học sinh Trường THPT Đô Lương 1.
Phát biểu tại buổi tuyên truyền, Thượng tá Nguyễn Hàm Thắng - Phó trưởng Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Nghệ An nhấn mạnh, đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực đối với nhà trường, phụ huynh và học sinh, nhất là trong bối cảnh học sinh THPT là nhóm tham gia giao thông thường xuyên. Từ thực tiễn địa bàn xã Đô Lương có lưu lượng phương tiện lớn và tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn, việc hướng dẫn kỹ năng lái xe gắn máy an toàn cho học sinh được xác định là yêu cầu cấp thiết, mang ý nghĩa phòng ngừa từ sớm, từ xa, từ gốc.
Là cựu học sinh khóa K37, niên khóa 1996 - 1999 của Trường THPT Đô Lương 1, Thượng tá Nguyễn Hàm Thắng bày tỏ niềm tự hào trước truyền thống 65 năm của nhà trường, đồng thời mong muốn các thế hệ học sinh hôm nay tiếp tục gìn giữ và phát huy bằng ý thức học tập, rèn luyện và chấp hành nghiêm pháp luật khi tham gia giao thông.
Đại diện Trường THPT Đô Lương 1 cho biết, bảo đảm an toàn giao thông cho học sinh luôn được nhà trường xác định là nội dung quan trọng trong giáo dục toàn diện. Vì học sinh đang ở lứa tuổi hình thành tính cách, thích thể hiện bản thân và đôi khi còn chủ quan trước nguy cơ mất an toàn, nên nhà trường cùng các cơ quan chức năng thường xuyên tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức pháp luật về giao thông.
Theo nhà trường, khoảng 5 năm trở lại đây, môi trường học đường tại THPT Đô Lương 1 cơ bản vẫn được giữ an toàn. Thỉnh thoảng có xảy ra một số sự cố như té ngã, va quệt gây chấn thương nhẹ, nhưng chưa ghi nhận vụ việc nghiêm trọng liên quan đến học sinh. Tuy vậy, nhà trường cũng thẳng thắn nhìn nhận vi phạm giao thông ở học sinh chủ yếu xuất phát từ ý thức chấp hành. Những lỗi phổ biến là không đội mũ bảo hiểm, điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi, đi sai hướng dẫn, thiếu quan sát hoặc lái xe thiếu an toàn. Dù các vi phạm chủ yếu ở mức nhỏ lẻ, nhà trường cho rằng công tác giáo dục, giám sát vẫn cần tiếp tục được siết chặt, đồng thời tăng cường phối hợp giữa nhà trường, gia đình và lực lượng chức năng để bảo đảm an toàn cho học sinh khi đến trường và tham gia giao thông hằng ngày.
Tại chương trình, học sinh được phổ biến các quy định cơ bản của pháp luật về trật tự an toàn giao thông, những lỗi vi phạm phổ biến trong lứa tuổi học đường và các nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông. Thông điệp được nhấn mạnh không chỉ dừng ở việc biết luật mà quan trọng hơn là phải đi đúng, đi an toàn và đi có trách nhiệm, coi chấp hành pháp luật giao thông là cách tự bảo vệ bản thân, bạn bè và gia đình.
Một điểm nhấn thiết thực của chương trình là phần hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn và thực hành trên sa hình do đơn vị phối hợp là Trung tâm Đào tạo và sát hạch lái xe PTS thực hiện. Hoạt động này giúp học sinh không chỉ tiếp cận kiến thức lý thuyết mà còn trực tiếp rèn luyện kỹ năng xử lý tình huống, làm quen với các thao tác điều khiển xe an toàn trong môi trường có hướng dẫn chuyên môn.
Bên cạnh tuyên truyền và thực hành, chương trình còn trao tặng mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho học sinh, qua đó gửi đi thông điệp rõ ràng về việc bắt đầu văn hóa giao thông từ những hành động nhỏ nhưng thiết thực. Món quà không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ mà còn là lời nhắc nhở trực tiếp về trách nhiệm đội mũ bảo hiểm đúng cách, không điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi, không phóng nhanh, vượt ẩu hay sử dụng điện thoại khi tham gia giao thông.
Từ chương trình tại THPT Đô Lương 1, thông điệp được mở rộng ra toàn cộng đồng khi lực lượng chức năng đề nghị chính quyền địa phương và công an cấp xã coi việc xây dựng mô hình cổng trường an toàn giao thông là nhiệm vụ thường xuyên, trọng tâm. Khi nhà trường, gia đình, chính quyền và lực lượng công an cùng vào cuộc, việc hình thành môi trường giao thông an toàn, văn minh cho học sinh sẽ không chỉ là mục tiêu tuyên truyền mà có thể trở thành nếp sống bền vững ngay từ cơ sở.
Tác giả: Phan Huy
