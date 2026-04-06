CSGT ngồi trên ô tô ‘hóa trang’ ghi hình xử lý tài xế dùng điện thoại khi lái xe trên cao tốc

Tài xế ô tô "cắm mặt" vào điện thoại khi lái xe trên cao tốc bị cảnh sát giao thông ghi hình - Ảnh: C08

Ngày 5-4, đại diện Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Đội 6) thuộc Phòng 6, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết đơn vị đang tăng cường tuần tra, kiểm soát nhằm kéo giảm tai nạn giao thông trên tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Theo đó, lực lượng chức năng ngồi trên ô tô "hóa trang", sử dụng các thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ ghi hình, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm của tài xế. Trong đợt kiểm tra này, Đội 6 tập trung vào các lỗi nguy hiểm như sử dụng điện thoại khi lái xe; chuyển làn không có tín hiệu báo trước; dừng đỗ không đúng nơi quy định; không đặt cảnh báo hoặc đặt cảnh báo không đúng quy định...

Cụ thể, vào lúc 15h47, tổ công tác ngồi trên ô tô "hóa trang" ghi hình tài xế L.H.H. (30 tuổi, ngụ TP Cần Thơ) cầm lái ô tô trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây có hành vi dùng tay cầm và sử dụng điện thoại khi đang lái xe. Cảnh sát giao thông đã dừng xe kiểm tra và lập biên bản hành vi trên.

Với lỗi vi phạm này, tài xế H. sẽ bị xử phạt từ 4 đến 6 triệu đồng và bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Chỉ ít phút sau, vào lúc 15h50, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện tài xế L.T.Đ. (33 tuổi, ngụ tỉnh Tây Ninh) vi phạm cùng hành vi khi đang chạy trên tuyến cao tốc này. Trường hợp này cũng bị xử phạt tương tự, với mức tiền từ 4 đến 6 triệu đồng và trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Đại diện Đội 6 khuyến cáo, khi chạy xe trên cao tốc, các tài xế tuyệt đối không sử dụng điện thoại và phải luôn tập trung cao độ. Ở tốc độ cao, chỉ cần vài giây mất tập trung, xe có thể di chuyển hàng chục mét mà người lái không kịp kiểm soát tình huống phía trước.

Việc vừa lái xe vừa sử dụng điện thoại như nhắn tin, nghe gọi hay xem màn hình sẽ làm giảm khả năng quan sát, khiến phản xạ chậm hơn, dễ dẫn đến các hành vi nguy hiểm như đi lệch làn, không giữ khoảng cách an toàn hoặc không kịp xử lý khi xảy ra sự cố bất ngờ.

Theo lực lượng chức năng, hậu quả của các vụ tai nạn trên cao tốc liên quan đến việc mất tập trung thường rất nghiêm trọng.

Các va chạm ở tốc độ cao có thể gây chấn thương nặng, thậm chí dẫn đến tử vong, đồng thời gây thiệt hại lớn về tài sản và ảnh hưởng đến nhiều xe khác.

Một tài xế bị phát hiện đang sử dụng điện thoại khi lái xe - Ảnh: C08

Tài xế vi phạm sử dụng điện thoại khi lái xe bị cảnh sát giao thông dừng xe xử lý - Ảnh: C08

Tác giả: Minh Hòa

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ