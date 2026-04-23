Thiếu tá CSGT liên quan vụ nam sinh t.ử n.ạn ở Đăk Lăk bị khởi tố

Thông tin được Công an tỉnh Đăk Lăk đưa ra tại buổi họp báo, sáng 23/4.

Theo điều tra ban đầu, trưa 15/4, sau khi tan học, em Võ Đình Quang (học sinh lớp 12 trường THPT Phan Đăng Lưu, thuộc xã Pơng Drang) chạy xe máy về nhà. Khi chạy trên đường Quốc lộ 29 theo hướng quốc lộ 14 đi xã Ea Kiết, nam sinh gặp Tổ CSGT đang tuần tra kiểm soát, bỏ chạy.

Lúc này, các CSGT đang lập biên bản một trường hợp điều khiển môtô vi phạm nồng độ cồn. Phát hiện Quang điều khiển xe với tốc độ nhanh, có nghi vấn xe đã đôn nòng; một cán bộ trong ca tuần tra đã chạy môtô đặc chủng đi theo phía sau xe Quang. Khi thấy Quang tăng ga chạy về phía trước, nghi vấn có dấu hiệu lạ nên người này tiếp tục bám theo sau.

Đến tại đoạn đường Quốc lộ 29 thuộc buôn Cư Yuốt, xã Cư Pơng, tỉnh Đắk Lắk, cháu Quang điều khiển xe không làm chủ được tay lái và đâm vào mương thoát nước bên trái đường theo hướng đi, xe của Quang ngã trên đường. Thấy vậy, thiếu tá CSGT quay đầu xe di chuyển về hướng đi ra Quốc lộ 14.

Ngày 18/4, Công an tỉnh đã ra Quyết định tạm đình chỉ công tác đối với thiếu tá để phục vụ công tác điều tra. Ngày 23/4, Công an tỉnh đã ban hành Quyết định Tước danh hiệu Công an nhân dân đối với thiếu tá; đồng thời, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với thiếu tá về tội Không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng được quy định tại Khoản 2, Điều 132 Bộ Luật Hình sự.

Hiện trường vụ tai nạn khiến nam sinh 18 tuổi tử vong trưa 15/4. Ảnh: Kim Thi

Theo thông tin từ công an, khoảng 11h29 ngày 15/4, em Võ Đình Quang (18 tuổi, nam sinh lớp 12) lái xe máy chạy trên quốc lộ 29, hướng quốc lộ 14 đi xã Ea Kiết. Khi đến xã Cư Pơng, xe máy bất ngờ lao xuống mương thoát nước hướng bên trái di chuyển, khiến em Quang tử vong tại bệnh viện. Xe máy hư hỏng nặng.

Tác giả: Trần Hóa

Nguồn tin: vnexpress.net