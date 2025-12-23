Container gặp sự cố, hàng hóa rơi vãi khắp đường

Chiều 22/12, trên địa bàn tỉnh Tây Ninh xảy ra sự cố của xe container khiến giao thông bị ảnh hưởng.

Trước đó, khoảng 13h30' chiều cùng ngày, tại km 25+900 trên tuyến đường tỉnh ĐT 830, đoạn qua ấp 1, xã Long Cang, tỉnh Tây Ninh, tài xế Nguyễn Trọng Nhân (37 tuổi), ngụ TP.HCM điều khiển xe ô tô đầu kéo mang biển số 50H-189.XX, kéo theo sơ-mi rơ-moóc chở container biển số 50RM-056.XX, lưu thông trên tuyến ĐT 830. Khi xe di chuyển đến khu vực trên, dây chằng buộc hàng hóa bất ngờ bị đứt, lúc này tài xế phải phanh gấp và dừng xe khẩn cấp.

Sự cố khiến hàng hóa chắn ngang đường.

Do tác động của sự cố, hàng hóa trên xe, gồm các thiết bị, máy móc đã rơi xuống mặt đường, chắn ngang toàn bộ phần đường lưu thông, các phương tiện đi trên tuyến đường này gần như không thể di chuyển dẫn đến ùn tắc cục bộ.

Hàng hóa rơi vãi khắp đường.

Rất may, thời điểm xảy ra vụ việc không có người và phương tiện đi sát bên cạnh nên không có thiệt hại về người.

Nhận tin báo, Cảnh sát giao thông đến hiện trường xử lý, đồng thời điều tiết, phân luồng giao thông.

Sau khi hiện trường được giải tỏa, giao thông trên tuyến đường tỉnh 830 mới ổn định trở lại.

Tác giả: Kim Sáng

Nguồn tin: congly.vn