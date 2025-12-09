Xe container lật ngang sau va chạm, Quốc lộ 51 ùn ứ kéo dài

Trưa 9-12, lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai đang làm rõ nguyên nhân vụ 2 xe container va chạm khiến giao thông ùn ứ nghiêm trọng.

Hiện trường vụ tai nạn, lật xe

Khoảng 5 giờ sáng cùng ngày, container biển số TPHCM chạy trên Quốc lộ 51, hướng Đồng Nai đi Vũng Tàu (TPHCM), khi đến đoạn trước Công ty Vedan (xã Phước Thái), xe va chạm với xe container đi cùng chiều phía trước.

Vụ va chạm làm một xe lật ngang chiếm toàn bộ mặt đường, xe còn lại văng vào vỉa hè. Hai đầu xe container hư hỏng, hai tài xế bị thương nhẹ.

Sự việc khiến dòng xe từ Đồng Nai đi TPHCM ùn ứ kéo dài. Phía CSGT Đồng Nai có mặt phân luồng, điều tra nguyên nhân.

Giao thông ùn ứ kéo dài (Ảnh: Huy Thảo)

Tác giả: Uyên Châu

Nguồn tin: Báo Người lao động