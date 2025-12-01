Công ty TNHH Hoa Thường tuyển kế toán trưởng

Mô tả công việc:

- Quản lý phân công giám sát công việc phòng kế toán

- Quản lý dòng tiền và ngân hàng

- Kiểm soát chứng từ, hoá đơn, số sách, báo cáo tài chính.

- Thực hiện kê khai quyết toán thuế. Làm việc với cơ quan chức năng

- Theo dõi đối chiếu công nợ, tài sản, chi phí, lương - bảo hiểm, tính giá thành.

- Lập báo cáo tài chính định kỳ, phân tích số liệu và đề xuất giải pháp

- Kiểm tra định kỳ, phân tích số liệu và đề xuất giải pháp.

- Tham mưu cho ban lãnh đạo trong các vấn đề về tài chính, huy động vốn và chiến lược quản lý.

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Chế độ đãi ngộ hợp lý, môi trường làm việc chuyên nghiệp của công ty TNHH Hoa Thường sẽ mang đến môi trường làm việc hợp lý, năng động, thăng tiến cho các ứng viên

Yêu cầu:

- Nam/nữ trong độ tuổi lao động, tư duy nhạy bén, năng động.

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài Chính

- Am hiểu luật kế toán, luật thuế và các quy định về tài chính hiện hành.

- Có kinh nghiệm tối thiểu 3-5 năm kế toán trưởng hoặc vị trí tương đương lĩnh vực sản xuất và thương mại.

- Thành thạo phần mềm kế toán Misa, Excel, Word phần mềm kê khai thuế điện tử.

- Kỹ năng quản lý, phân tích số liệu, giải quyết vấn đề tốt, trung thực, cẩn thận, phối hợp tốt với các bộ phận liên quan và chịu được áp lực công việc tốt.

- Có tinh thần trách nhiệm và tinh thần tập thể cao.

- Mong muốn gắn bó lâu dài với Công ty thời gian làm việc: Sáng: 7h30 - 11h30, chiều: 13h30 - 17h30.

Chế độ đãi ngộ:

- Lương thỏa thuận.

- Hưởng lương 100% và tham gia BHXH trong thời gian thử việc

- Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của Công ty

- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN

- Thưởng Lễ Tết,



Địa chỉ và liên hệ:



Địa chỉ: 165 Nguyễn Sinh Sắc, khối 20, P. Thành Vinh, tỉnh Nghệ An

Người liên hệ (trong giờ hành chính): 0866686866 (anh Trung) - 0976344789 (chị Nhàn)

Nguồn tin: Đơn vị cung cấp