Nghệ An có thêm Phó chủ tịch tỉnh

Ông Thái Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2021-2026 - Ảnh: DOÃN HÒA

Sáng 11-12, Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XVIII nhiệm kỳ 2021-2026 khai mạc kỳ họp thứ 35 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2025).

Tại kỳ họp lần này, Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An đã bầu ông Thái Văn Thành - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An - giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An.

Ông Thái Văn Thành - 56 tuổi, quê phường Vinh Tân (cũ), nay là phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An.

Ông Thành có trình độ chuyên môn: Giáo sư, tiến sĩ chuyên ngành Giáo dục học.

Trước khi được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, ông Thành từng có nhiều năm công tác tại Đại học Vinh, rồi làm Phó hiệu trưởng Trường Đại học Vinh.

Trong những năm công tác ở Đại học Vinh, ông tập trung giảng dạy, quản lý giáo dục lẫn nghiên cứu khoa học, xuất bản nhiều công trình khoa học giáo dục, được phong học hàm phó giáo sư rồi giáo sư ngành giáo dục, phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú.

Tháng 3-2019, ông Thành được bổ nhiệm làm Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An và giáo sư đầu tiên giữ chức vụ này của tỉnh Nghệ An.

Ông Thành hiện là Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội, Đại biểu Quốc hội khóa XV từ Nghệ An.

Như vậy, sau kiện toàn bộ máy lãnh đạo UBND Nghệ An có Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải; các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An gồm: ông Bùi Thanh An, ông Nguyễn Văn Đệ, ông Hoàng Phú Hiền, ông Phùng Thành Vinh và ông Thái Văn Thành.

Kỳ họp lần này, các đại biểu sẽ chất vấn và trả lời chất vấn sẽ tập trung vào hai vấn đề.

Vấn đề thứ nhất là "Hiệu quả quản lý Nhà nước trong công tác ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, phục hồi sinh kế bền vững cho người dân trên địa bàn tỉnh. Thực trạng, nguyên nhân và giải pháp trong thời gian tới".

Vấn đề thứ hai là "Công tác chuyển đổi số trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh. Thực trạng, nguyên nhân và giải pháp trong thời gian tới".

Năm thứ 3 liên tiếp Nghệ An thu hút FDI trên 1 tỉ USD Nghệ An dự kiến đạt và vượt 22/25 chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch năm 2025. Tốc độ tăng trưởng GRDP toàn tỉnh ước đạt 8,44%, xếp thứ 3 tiểu vùng Bắc Trung Bộ và thứ 13 cả nước. Thu ngân sách nhà nước ước đạt 26.560 tỉ đồng, đạt gần 150% dự toán, tăng 3,9% so với năm 2024 (năm đầu tiên vượt mốc 26.000 tỉ đồng, đứng thứ 17 toàn quốc và thứ 2 khu vực Bắc Trung Bộ). Thu hút đầu tư tiếp tục là điểm sáng, với tổng số vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm của các dự án đạt hơn 40.280 tỉ đồng (tính đến ngày 30-11-2025); trong đó thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI đạt hơn 1 tỉ USD, năm thứ tư tiếp tục thuộc nhóm 10 địa phương thu hút FDI lớn nhất cả nước, là năm thứ ba liên tiếp thu hút trên 1 tỉ USD.

Tác giả: Doãn Hòa

Nguồn tin: tuoitre.vn