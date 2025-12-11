Máy xúc, công nhân trên 'công trường' di dời loạt mai anh đào ở Sa Pa

Chiều 9/12, trong lúc chụp ảnh mai anh đào tại đồi chè Ô Long (phường Sa Pa, tỉnh Lào Cai), nhiếp ảnh gia Bùi Văn Hải (36 tuổi, TP.HCM) thấy công nhân bắt đầu chặt tỉa, bứng các gốc mai anh đào. Nhiều máy xúc cỡ lớn san gạt đất, công nhân di dời cây để trả lại mặt bằng cho chủ dự án bất động sản.

"Điều tiếc nuối của không chỉ tôi mà cả người dân và du khách là họ chọn đúng lúc hoa nở đẹp nhất để di dời. Nếu như để thêm 15-20 ngày qua mùa hoa thì sẽ trọn vẹn hơn", anh nói với Tri Thức - Znews.

Các công nhân bứng các gốc mai anh đào, ngày 9/12.

Nhiều năm qua, anh Hải đều đến Sa Pa dịp cuối năm để chụp mai anh đào ở khu vực Ô Quy Hồ. Đây là địa điểm được giới nhiếp ảnh và du khách xem là "biểu tượng" mùa hoa vùng cao.

Anh cho biết mùa hoa năm nay nở đẹp nhất trong ba năm trở lại đây, sắc hồng đỏ phủ lên những luống chè xanh mướt, phía xa là dãy Hoàng Liên Sơn tạo nên khung cảnh nên thơ. Tuy nhiên, đây cũng là mùa cuối cùng anh có thể ghi lại cảnh sắc này.

Nhiều gốc cây đã bị đào bật rễ, xếp thành hàng chờ vận chuyển. Người dân địa phương cho hay số cây có thể được chuyển sang một đồi chè tại Lai Châu, song doanh nghiệp quản lý chưa công bố điểm tập kết chính thức.

Những cây mai anh đào bị đào gốc chờ vận chuyển đi.

Việc giải tỏa nhằm phục vụ dự án khu đô thị sinh thái thuộc quy hoạch phân khu xây dựng khu đô thị - dịch vụ du lịch văn hóa dọc thung lũng Mường Hoa, được UBND tỉnh Lào Cai chấp thuận chủ trương đầu tư cuối tháng 10.

Hoạt động thi công diễn ra đúng lúc mai anh đào nở rộ khiến nhiều du khách tiếc nuối. Đồi chè cũng đã thông báo dừng đón khách từ đầu tháng 12, một số người vẫn tìm lối qua vườn nhà dân để ngắm hoa lần cuối.

Một hướng dẫn viên du lịch tại Sa Pa cho biết mai anh đào bắt đầu nở rộ từ thời điểm này đến cuối năm và kéo dài hơn 20 ngày, thu hút đông du khách từ giữa đến cuối tháng.

"Đồi chè đang trong diện quy hoạch dự án nên tạm thời không cho du khách vào. Mọi người có thể đến các điểm lân cận như lối vào bản Khoang, cách đồi chè vài trăm mét, để tham quan và ngắm hoa", anh nói.

Nhiếp ảnh gia Bùi Văn Hải ghi lại mùa hoa mai anh đào cuối cùng ở đồi chè Ô Long.

Hiện khu vực Ô Quy Hồ có khoảng 1.800 cây mai anh đào. Trong đó, đồi chè Ô Long là nơi trồng thành hàng dài, tạo cảnh quan nổi tiếng mỗi khi hoa nở vào tháng 11-12 hàng năm. Địa điểm này cách trung tâm Sa Pa khoảng 8 km theo hướng quốc lộ 4D lên đèo Ô Quy Hồ.

Mai anh đào ở khu vực này khác với sakura Nhật Bản. Cây có thân cao, dáng thẳng, hoa màu hồng đậm và thường chỉ năm cánh. Giống cây có nguồn gốc từ Trung Quốc, phù hợp khí hậu Sa Pa nên được trồng nhiều, tạo nên những "rừng hồng" mỗi dịp cuối năm.

Tác giả: Châu Sa

Ảnh, video: Bùi Văn Hải

Nguồn tin: znews.vn